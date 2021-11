Cuori, quinta puntata stasera su Rai1 e RaiPlay: le anticipazioni

Stasera su Rai1 in prima serata torna Cuori, la fiction con Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari: ecco le anticipazioni della quinta puntata.

Cuori torna stasera su Rai1 alle 21:25 (e in streaming su RaiPlay in contemporanea). Dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni '60 rivoluzionò la allora nascente cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza, la fiction vede tra i suoi protagonisti Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari.

Anticipazioni della quinta puntata

Alberto è in un locale con Karen quando, tra la folla, un uomo accusa un malore: è Gianni Sciortino, un playboy di una certa fama. L'uomo viene ricoverato nell'entusiasmo delle pazienti, che fanno a gara per procurarsi un autografo. Nonostante gli atteggiamenti da spaccone, Gianni è un fine osservatore e non ci mette molto a intuire i sentimenti che ci sono fra Delia e Alberto.

Il soggiorno americano di Cesare insospettisce Mosca, che comincia a intuire parte della verità. Quello non è però l'unico mistero con cui l'équipe deve fare i conti: una paziente rifiuta all'ultimo minuto di farsi operare, senza dare spiegazioni. Quando l'emergenza sembra rientrata, Delia sparisce nel nulla.

La serie (qui la nostra recensione di Cuori) è una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, diretta da Riccardo Donna.