Cuori 3 stasera su Rai 1 con la seconda puntata: le anticipazioni di domenica 8 febbraio

Torna stasera su Rai 1 la terza stagione di Cuori, l'amatissima fiction ambientata tra le corsie dell'ospedale torinese delle Molinette, nel pieno degli anni Settanta, quando la medicina affronta svolte decisive e il cambiamento sociale entra anche nelle vite private dei protagonisti.
Nella seconda puntata, in onda come sempre alle 21:30, al termine di Affari Tuoi, Alberto dovrà affrontare una terribile paura, mentre per Delia arrivano rassicurazioni rispetto alla maternità tanto desiderata
Cuori 3: cosa succederà nella puntata di domenica 8 febbraio
Alberto (Matteo Martari) sente alla radio la notizia di una ragazza che si è suicidata. Per timore che possa trattarsi di Irma (Carolina Sala), cerca in tutti i modi di contattarla.
Nel frattempo, la nuova infermiera, Elena (Raffaella Antinucci), viene assegnata alla cura di Bruno (Edoardo Carbonara) e rimane colpita dal ragazzo.
Serenella (Neva Leoni) per contrastare il cinismo di Assunta (Francesca Lozito) prende una decisione importante che trova Ferruccio non proprio entusiasta.
La ricetta perfetta di Delia alla continua ricerca della maternità
Delia (Pilar Fogliati) consulta uno specialista in fertilità che la rassicura: per riuscire ad avere il tanto agognato figlio deve solo condurre una vita più tranquilla. Cosa che si rivelerà tutt'altro che semplice, con Alberto che continua a comportarsi in modo strano.
I valori di Bruno peggiorano così Fausto (Carmine Buschini) e Roberta (Giorgia Salari) decidono di fargli altri esami. Fausto dal canto suo prova anche a stabilire un contatto più profondo con la collega, che impone però dei limiti molto netti.
Serenella e Assunta affrontano l'esame da caposala.
Da quante puntate è composta Cuori 3
La terza stagione della fiction è composta da 12 episodi, per un totale di sei prime serate, trasmesse su Rai 1 ogni domenica. Quando andrà in onda il gran finale di Cuori 3? Difficile dirlo da quando, con un comunicato stampa, la RAI ha annunciato che domenica 1° marzo sulla rete ammiraglia verrà trasmesso il biopic Franco Battiato. Il lungo viaggio (trovate qui la nostra recensione). L'ultima puntata del medical drama potrebbe quindi essere anticipata a lunedì 23 febbraio, oppure posticipata a lunedì 2 marzo.
Oltre alla messa in onda televisiva, tutti gli episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, per chi preferisce seguire la serie on demand o recuperare le puntate già trasmesse.