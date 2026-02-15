Cuori 3: le anticipazioni della quarta puntata, stasera su Rai 1 e RaiPlay

Per chi è alla ricerca di un'alternativa alle Olimpiadi Invernali, stasera su Rai 1 torna l'appuntamento con Cuori 3, la nuova stagione della fiction ambientata nell'ospedale Le Molinette di Torino.

Due nuovi episodi, da guardare come sempre in prima serata, al termine di Affari Tuoi, che ci avvicinano un po' di più al finale di stagione.

Il riassunto della puntata precedente

Carolina Sala interpreta Irma Monteu

Alberto ha promesso a Delia che non vedrà mai più Irma. Tuttavia, l'incidente della cantante, e la successiva richiesta di soccorso, hanno costretto Alberto a tradire la fiducia della moglie.

Chiaramente infelice nella propria vita privata, Delia si è buttata ancora una volta sul lavoro. Anche in reparto, però, non tutto è andato per il verso giusto: la donna ha tentato di salvare un ferroviere con l'aiuto di un nuovo dispositivo, ma non ha funzionato.

Bruno non soltanto è uscito dal polmone d'acciaio, ma è riuscito a sostenere l'esame preparato con l'aiuto di Elena, una presenza sempre più speciale al suo fianco. Mentre qualcosa sembra stia per nascere tra Fausto e Roberta, Riccardo ha deciso al contrario di divorziare.

Cuori 3: le anticipazioni di domenica 15 febbraio

Una nuova conoscenza per il Dott. Alfieri

Il primo degli episodi che compongono la quarta e terzultima puntata comincia con un'atmosfera tesissima in ospedale. Dopo la morte di Recchi, il paziente operato la notte precedente, Luciano convoca Delia per chiarire quanto successo e Alberto si assume tutta la responsabilità, proteggendola.

Delia ha davvero commesso un errore?

Intanto in reparto arriva una ragazza vestita con abiti di scena shakespeariani: è Jolanda, un'amica di Letizia, sorella di Roberta. Fausto la salva e viene a sapere un segreto.

Nell'ottavo episodio, il secondo e ultimo in onda domenica 15 febbraio, Irma è arrabbiata e vorrebbe vendicarsi di Alberto parlando con Delia, ma quando vede Luisa inizia ad avere un dubbio spaventoso e inizia a condurre ricerche.

Helmut e Virginia presentano il prototipo del pacemaker con batterie nucleari a La Rosa e ad Alberto che reagisce con scetticismo. Sembra sia invidioso ma ha buone ragioni. Bruno può uscire dall'ospedale per un giorno e decide di invitare Elena mentre Roberta finalmente si scioglie e accetta l'invito a cena di Fausto per festeggiare.

Quando andranno in onda le ultime due puntate della terza stagione

Foto di gruppo per Cuori 3

Nella sua corsa verso il gran finale, Cuori 3 tornerà alle 21:30 su Rai 1, e in streaming su RaiPlay, anche domani, lunedì 16 febbraio. Nessuna pausa tra la penultima e l'ultima puntata, che verrà trasmessa martedì 17 febbraio sulla rete ammiraglia.

A partire dalla mezzanotte di martedì, sulla piattaforma streaming gratuita della RAI saranno disponibili tutte e tre le stagioni complete dei Cuori.