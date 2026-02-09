Cuori 3, anticipazioni del 9 febbraio: cosa succede nella terza puntata

Eccezionalmente di lunedì torna Cuori 3, nuova stagione della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari. Stasera su Rai 1 alle 21:30 andrà infatti in onda la terza puntata, che condurrà gli spettatori esattamente a metà della stagione.

La trama della terza puntata: cosa accade stasera in Cuori 3

Il cast di Cuori 3

I non detti tra Delia e Alberto ormai sono diventati impossibili da non considerare, nonostante si sforzino di lavorare insieme.

Delia capisce che continuare a trascinare la questione potrebbe solo portare altri malumori in reparto, quindi prende di petto la situazione e decide di affrontare Alberto.

Il confronto tra di loro avviene in un luogo simbolico, il Blue Night, ed è carico di tensione. Entrambi capiscono che il loro rapporto sta affrontando un momento decisivo.

Bruno, nonostante il carattere positivo, mostra i primi segni di insoffereza verso la lunga serie di controlli che ogni giorni lo attende. Ma è proprio in questo momento che la più giovane delle infermiere, Elena, comincia ad assumere un'importanza sempre maggiore nella sua vita.

Nel sesto episodio Bruno può finalmente lasciare il polmone d'acciaio

In reparto arriva Girolamo Recchi, un ex ferroviere con il cuore malridotto. L'unica possibilità è tentare un intervento con cateteri e palloncini. Delia è possibilista, Alberto lo esclude. Da quando è diventato così cauto? Nel frattempo Irma, fermata dalla polizia e trovata ubriaca alla guida, chiede proprio l'intervento di Alberto. Quando succede qualcosa di improvviso, entrambi capiscono che dovranno interrogarsi su quello che stanno vivendo.

Bruno può finalmente uscire dal polmone d'acciaio ed è una grande emozione. Che riapre però vecchie ferite: Luciano e Marianna, i suoi genitori, litigano furiosamente, colti da timori e sensi di colpa.

Ecco quando andrà in onda il finale di Cuori 3

Fois mette in crisi Delia e Alberto

Se ieri avevamo parlato della possibilità che la terza stagione della fiction potesse continuare anche dopo Sanremo, la pubblicazione ufficiale dei nuovi palinsesti ha in realtà chiarito l'arcano. La nuova stagione di Cuori terminerà domenica 22 febbraio.

Composta in totale da 6 puntate, andrà in onda anche la prossima settimana con un doppio appuntamento, domenica 15 e lunedì 16 febbraio. Facendo così coincidere il gran finale con la giornata di chiusura delle Olimpiadi invernali (la cerimonia però andrà in onda nel pomeriggio).

Nel frattempo Cuori 3 è visibile in chiaro su Rai 1 ed è disponibile gratuitamente anche in streaming su RaiPlay, dove proprio dalla mezzanotte del 22 febbraio sarà disponibile il cofanetto completo della terza stagione.