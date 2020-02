C'st la vie - Prendila come viene, stasera su Rai1 la commedia francese

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda C'est la vie - Prendila come viene, divertente commedia francese diretta dai registi di Quasi amici, Éric Toledano e Olivier Nakache.

Arriva stasera su Rai1, alle 21:25, C'est la vie - Prendila come viene, commedia francese del 2017 firmata da Éric Toledano e Olivier Nakache, la coppia di registi la cui notorietà è esplosa nel 2011 con il film Quasi amici.

La storia raccontata da C'est la vie - Prendila come viene comincia quando l'esperto wedding planner Max Angély viene incaricato di sovrintendere al matrimonio di Pierre e Héléna, che si terrà presso un magnifico castello rinascimentale vicino a Parigi. La coppia sogna una cerimonia perfetta, impeccabile, ma lo staff di Max è composto da persone con un carattere decisamente sui generis, che lui stesso fatica a contenere. All'imprevedibile brigata basterà poco per innescare una serie di bizzarri comportamenti che finiranno per rendere le nozze indimenticabili, ma non proprio come i due sposini avevano sempre sognato.

Diretta da Éric Toledano e Olivier Nakache, la commedia schiera un cast tutto francese composto da Jean-Pierre Bacri, che interpreta il protagonista Max Angély, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne e Eye Haidara.