CSI: Vegas 2 stasera su Rai 2, cast e trama degli episodi del 10 luglio

Stasera, 10 luglio, su Rai 2, in prima serata, a partire dalle 21:20, CSI: Vegas 2 torna con un triplo appuntamento, di seguito vi anticipiamo le trame e il cast . La stagione è composta da un totale di 21 episodi, quelli che vedremo stasera sono andati in onda negli Stati Uniti rispettivamente il 30 marzo, il 13 aprile e il 4 maggio 2023.

CSI: Vegas è il sequel di CSI - Scena del crimine, quarto spin-off del franchise di CSI. La CBS ha rinnovato la serie per la Stagione 3. Nella seconda stagione di CSI: Vegas, non vediamo William Petersen e Jorja Fox nei ruoli di Gil Grissom e Sara Sidle. Tuttavia, c'è il ritorno di Marg Helgenberger che riprende il ruolo di Catherine Willows.

Trama

Di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e utilizza nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Sin City.

CSI: Vegas, la recensione: si torna sulla scena del crimine

Trama degli episodi di stasera 10 luglio di CSI: Vegas 2

Stagione 2 episodio 17 - La promessa -(titolo Originale The Promise)

A distanza di più di quarant'anni in un barile sul fondo di un lago vengono ritrovati i resti di una bambina uccisa da un colpo di proiettile. Max prende così a cuore il caso da diventarne ossessionata.

Stagione 2 episodio 18 - Dietro la maschera -(titolo Originale Fractured)

Al centro delle indagini di Max e i suoi CSI c'è un attentato avvenuto in un casinò in via di costruzione, in cui la vittima è un ricco imprenditore del gioco d'azzardo. Folsom è alle prese con le intemperanze del suo vecchio amico Trey, sospettato di omicidio.

Stagione 2 episodio 19 - Memorie perse -(titolo Originale Dead Memories)

Una vecchia conoscenza del CSI, torna a occupare il lavoro d'indagine della squadra. La zia di Gene è stata torturata e uccisa e lui appare il primo sospettato. Il suo alibi vacilla, ma alcuni 'singolari' invitati alla festa che aveva dato hanno sicuramente qualcosa da nascondere.

Cast: