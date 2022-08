Cry Macho - Ritorno a casa: la trama del western diretto da Clint Eastwood, stasera su Sky Cinema e NOW

Stasera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, alle 21:15, arriva, in prima visione, Cry Macho - Ritorno a casa, il western diretto e interpretato da Clint Eastwood.

La trama

Cry Macho - Ritorno a casa: Clint Eastwood in un'immagine

Stati Uniti, 1978. Mike Milo è un ex campione di rodeo e addestratore di cavalli, molto avanti con gli anni. Essendo in condizioni economiche difficili, Mike decide di accettare un incarico da un ex boss della criminalità: dovrà riportare a casa, in Texas, il figlio di quell'uomo, Rafa, affinché riesca a proteggerlo da una madre instabile e in preda all'alcol. In cambio, Mike otterrà una buona somma economica. Sulla strada dal Messico verso il Texas, Mike e Rafa impareranno a conoscersi, dopo la diffidenza iniziale. Inaspettatamente, entrambi dovranno affrontare pericoli e minacce: se questo si rivelerà una grande occasione di crescita per il ragazzo, per l'anziano Mike sarà arrivato il momento di espiare molti errori commessi durante la propria esistenza, per cogliere finalmente un riscatto a lungo desiderato...

Clint Eastwood dirige e interpreta un film dalle ambientazioni western, tratto dall'omonimo romanzo di N. Richard Nash. Con lui nel cast anche Eduardo Minett, al suo debutto cinematografico, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola e Horacio Garcia-Rojas. La sceneggiatura è di Nick Schenk e N. Richard Nash.

E in occasione di questa grande prima tv, da sabato 6 a venerdì 12 agosto Sky Cinema Collection proporrà una programmazione dedicata alla ricca filmografia dell'attore e regista statunitense, con Sky Cinema Collection - Clint Eastwood Mania.

Tra gli oltre 20 titoli in programmazione, sono da non perdere il capolavoro da 4 Oscar® Million Dollar Baby con gli strepitosi Hilary Swank e Morgan Freeman; l'intenso biopic Changeling con Angelina Jolie nei panni di una donna che afferma che il bambino che le hanno riportato dopo un rapimento non è suo figlio, ma nessuno le crede; il road movie Un mondo perfetto con Kevin Costner, chiamato a interpretare un detenuto evaso di prigione che si dà alla fuga insieme a un bambino come ostaggio, mentre viene braccato dallo sceriffo Eastwood; la pellicola ambientata durante la Seconda guerra mondiale, Flags of Our Fathers in cui Eastwood che racconta i retroscena della battaglia di Iwo Jima e della foto-simbolo dei soldati americani che issano la bandiera sul monte Suribachi.

E ancora Gunny, in cui un sottufficiale pluridecorato deve addestrare un gruppo di lavativi per trasformarli in veri uomini e invincibili marines; il vincitore di 1 Oscar® American Sniper, adattamento dell'omonima autobiografia del soldato delle forze speciali dei Navy Seal Chris Kyle, interpretato da Bradley Cooper; il leggendario Il texano dagli occhi di ghiaccio in cui un contadino sudista e la sua famiglia diventano bersaglio dei nordisti durante la Guerra di Secessione.

Infine sarà proposta la saga completa dedicata all'ispettore Harry Callaghan della polizia di San Francisco, interpretato da Eastwood nei 5 film che la compongono, ossia Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, Cielo di piombo, Ispettore Callaghan, Coraggio... fatti ammazzare e Scommessa con la morte.