Torino 2021: Cry Macho di Clint Eastwood e il film di Charlotte Gainsbourg su Jane Birkin nel fuori concorso

Cry Macho di Clint Eastwood, Coda, vincitore del Sundance, e Jane By Charlotte di Charlotte Gainsbourg nel fuori concorso, Il muto di Gallura di Matteo Fresi è il film italiano in concorso.

Dopo l'edizione virtuale, anche Torino 2021 torna in presenza con tanti titoli interessanti e qualche gustosa anteprima. Dopo l'annuncio di Sing 2 - Sempre più forte, film d'animazione che inaugurerà il festival, il fuori concorso sarà dominato da titoli come Cry Macho di Clint Eastwood, Jane By Charlotte, documentario di Charlotte Gainsbourg sulla madre Jane Birkin, e Coda, film che ha vinto il premio del pubblico al Sundance.

Jane by Charlotte: una scena del documentario

Sempre il fuori concorso vede l'esordio alla finzione del critico e regista Mario Sesti con Altri padri, dramma interpretato da Paolo Briguglia e Chiara Francini, Blood on the Crown di Davide Ferrario e l'interessante Human Factors di Ronny Trocket, unico film italiano presente nella selezione del Sundance 2021.

Il programma di Torino ospiterà anche il nuovo lungometraggio della spagnola Isabel Coixet, il thriller It Snows in Benindorm, eccentrica pellicola ambientata a Benidorm, località balneare spagnola piena di eccessi e dove tutto è possibile e anche l'ultima regia di Ivan Cotroneo, Quattordici giorni, focus sulla crisi di una coppia interpretato da Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi.

Torino 2021: Bull, Coming Home in the Dark e L'angelo dei muri nella sezione Le Stanze di Rol

Nel concorso internazionale l'energia di 12 opere prime e seconde di respiro internazionale che trovano in Torino una possibilità di promozione e di approfondimento. unico titolo italiano, Il muto di Gallura di Matteo Fresi, western ambientato tra i monti e i boschi della Gallura, dove, tra il 1849 e il 1856 si consumò una feroce faida familiare che causò decine di morti.

Tra gli ospiti confermata la presenza di Monica Bellucci, che riceverà il premio Stella della Mole, di Charlotte Gainsbourg, del giurato Alessandro Gassman, presente per tutta la manifestazione, e di cui Ambra Angiolini, interprete con Massimo Popolizio e Alessandro Haber de La notte più lunga dell'anno di Simone Aleandri.

