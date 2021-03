Cry Macho: il nuovo film di Clint Eastwood ha una data di uscita

Cry Macho, il nuovo film diretto da Clint Eastwood, ha ora una data di uscita: il 22 ottobre Warner Bros distribuirà il progetto, in vista di una potenziale corsa per gli Oscar.

Il lungometraggio, come accadrà agli altri titoli che debutteranno nei prossimi mesi, sarà disponibile anche su HBO Max e si scontrerà nelle sale con Snake Eyes e Last Night in Soho.

Clint Eastwood è il regista e protagonista di Cry Macho, progetto tratto dal romanzo scritto da N. Richard Nash.

L'attore avrà il ruolo di un'ex star dei rodeo e allevatore di cavalli che, nel 1978, accetta un incarico da un ex boss e prende con sé il figlio dell'uomo, nel tentativo di tenerlo lontano dalla madre alcolizzata. Diretti verso il Texas, l'improbabile coppia deve affrontare un viaggio inaspettatamente pericoloso attraverso il Messico. Durante il tragitto l'uomo trova un proprio senso di redenzione insegnando al giovane cosa vuol dire essere una brava persona.

La sceneggiatura è stata firmata da Nick Schenk e Nash. Nel team della produzione ci sono anche Eastwood, Albert S. Ruddy, Tim Moore e Jessica Meier.

Nel cast di Cry Macho ci sono inoltre Eduardo Minett, Dwight Yoakam.