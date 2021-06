Cruel Summer: trailer italiano e data di uscita della serie Amazon prodotta da Jessica Biel

Svelato l'appuntamento con la serie thriller Cruel Summer, il trailer italiano mostra le prime immagini e la data di uscita della serie in arrivo su Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video ha svelato il trailer italiano e la data di uscita dell'attesa serie thriller psicologico Cruel Summer. Lo show prodotto dalla casa di produzione indipendente Entertainment One (eOne) e da Iron Ocean Productions sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da venerdì 6 agosto in tutto il mondo, eccetto Stati Uniti e Canada.

La serie Amazon Original in 10 episodi vede nel ruolo di executive producer Jessica Biel e Michelle Purple, con il creatore ed executive producer Bert V. Royal e con la showrunner ed executive producer Tia Napolitano.

Cruel Summer è una serie non convenzionale che si svolge durante tre estati degli anni '90, quando una teenager bella e popolare scompare, e un'altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e infine nella persona più detestata d'America. Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista. Nel cast sono presenti Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano e Sarah Drew.

Max Winkler è regista ed executive producer del primo episodio.