Cruel Intentions: Ryan Phillippe vorrebbe interpretare di nuovo Sebastian

Ryan Pillippe ha interpretato il ruolo di Sebastian in Cruel Intentions e ha ammesso che sarebbe felice di ptoer riprendere in qualche modo il ruolo. Il desiderio dell'attore è però ostacolato dal fatto che nel film il personaggio perde la vita.

Intervistato da ComicBook, Ryan Phillippe ha spiegato: "Mi sono divertito così tanto a interpretare Sebastian in Cruel Intentions, ma sfortunatamente è morto. Non penso quindi sia un'opzione possibile".

L'attore ha quindi ammesso che sarebbe interessato ad altri ruoli simili: "Mi piacerebbe fare di nuovo qualcosa di quel tipo. Mi sono divertito a interpretare quel tipo di personaggio, che poteva fare così tanto per quanto riguarda il suo comportamento. Molte volte quando sei il protagonista devi essere questa persona con cui ci si può immedesimare, comune per molti punti di vista. Quindi è divertente interpretare dei personaggi che sono molto diversi".

Cruel Intentions dovrebbe tornare sugli schermi con una serie tv ispirata al romanzo Le relazioni pericolose prodotta per IMDb TV. Phillippe non dovrebbe essere coinvolto, tuttavia non è da escludersi che possa avere una parte da guest star con un altro personaggio.