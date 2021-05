Crudelia, John McCrea conferma: "Il mio personaggio appartiene alla comunità LGBTQ"

Crudelia porterà sugli schermi anche un personaggio appartenente alla comunità LGB TQ: John McCrea interpreta infatti nel film Artie, un amico della protagonista interpretata da Emma Stone.

L'attore, star del musical Everybody's Talking About Jamie a Londra, ha infatti confermato il dettaglio relativo alla sua presenza nell'atteso film Disney dedicato alle origini della villain.

John McCrea, parlando di Crudelia, ha dichiarato parlando di Artie: "Immagino la risposta dipenda dalla persona a cui si chiede, ma per me sì, è ufficiale: è gay".

L'attore ha inoltre spiegato al magazine Attitude: "In uno degli script originali era una drag queen, quindi penso che sia sempre stato ideato per rappresentare la comunità omosessuale, o mostrare in qualche modo un membro della comunità LGBTQ. Immagino che fosse sempre quella l'intenzione".

McCrea ha quindi aggiunto: "Non lo vediamo innamorarsi, non c'è alcun aspetto sociale legato al personaggio". John ha ribadito: "Il suo stile di vita è favoloso, ama la sua vita ed è stato così divertente interpretarlo... Se avessi potuto vedere un personaggio simile sullo schermo mentre stavo crescendo me ne sarei innamorato. Inoltre propone l'idea che sia completamente a suo agio, è davvero felice e ama la sua vita. Queste sono cose che trovo così eccitanti".

Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, interpretata dall'attrice premio Oscar Emma Stone, nella Londra degli Anni Settanta che cattura l'attenzione della Baronessa Von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.