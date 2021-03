Crudelia: Emma Stone è esplosiva nel nuovo trailer del live action Disney

A tre settimane di distanza dal precedente, approda in rete un nuovo trailer di Cruella, film live-action Disney con Emma Stone che racconterà le origini di Crudelia De Mon, villain de La carica dei 101.

Sulle note di una cover of "These Boots Are Made for Walking, il trailer si focalizza sulla giovane Estella De Vil, fashion designer dalla chioma rossa che approda a Londra negli anni '70 in cerca di opportunità. Man mano che il trailer procede assistiamo alle esplosive performance di Estella e alla sua trasformazione fisica nella villain Cruella (Crudelia in italiano), incompresa ma molto, molto elegante.

Crudelia racconterà le origini di Crudelia De Mon, destinata a diventare una delle più famose villain dei lungometraggi animati della Disney. Oltre a Emma Stone, il cast del lungometraggio è composto anche da Emily Beecham, Mark Strong, Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry.

Alla regia del progetto c'è Craig Gillespie, già dietro la macchina da presa di Tonya. La sceneggiatura del film è stata firmata da Tony McNamara, mentre la precedente bozza è firmata da Dana Fox.

Crudelia arriverà nei cinema americani il 28 maggio 2021.