Crudelia: la Disney al lavoro sul sequel del film con Emma Stone

La Disney ha già in cantiere il sequel di Crudelia, il nuovo live-action con Emma Stone che è uscito il 28 maggio in sala e in contemporanea su Disney+ con la modalità Premier Access (30 dollari negli Stati Uniti). A dare la notizia è l'Hollywood Reporter, citando un portavoce della major: "Siamo molto soddisfatti del successo al box office, e dei risultati di Premier Access finora." Al momento non si sa nulla di concreto sul seguito, a eccezione del ritorno del regista Craig Gillespie e dello sceneggiatore Tony McNamara.

Crudelia: Emma Stone con la maschera nera e il cappuccio bianco

Interrogata al riguardo durante la promozione del film, Emma Stone si è detta a favore di un sequel di Crudelia che esplori due epoche della vita della protagonista, consentendo così a Glenn Close, che ha interpretato la celebre cattiva Disney nel 1996 e nel 2000, di tornare per scene ambientate nel presente. La diretta interessata, dal canto suo, ha affermato di avere un'idea tutta sua per un ritorno in scena nei panni di Crudelia De Mon. Emma Thompson, interprete della Baronessa, ha dichiarato di essere interessata a scrivere la sceneggiatura del secondo capitolo.

Crudelia, il regista Craig Gillespie: "I villain sono più divertenti da raccontare"

Crudelia: Emma Stone in un primo piano

Non si tratta dell'unico live-action recente della Disney a generare un sequel o prequel: Barry Jenkins è al lavoro su una continuazione de Il Re Leone che racconterà anche il passato di Mufasa (un approccio simile a quello che Emma Stone ha proposto per il ritorno di Crudelia), mentre per Aladdin sono in cantiere sia un sequel cinematografico che uno spin-off per Disney+ incentrato sul principe Anders. Sempre su Disney+ approderà anche una miniserie musical ambientata prima degli eventi de La Bella e la Bestia e incentrata su Gaston e Le Tont, con Alan Menken a curare la colonna sonora. Si parla anche di una prosecuzione de Il libro della giungla, ma non ci sono aggiornamenti sostanziali in merito da qualche anno.