Critics Choice Awards 2022: Succession guida le nomination televisive

Le nomination ai Critics Choice Awards 2022 sono guidate dalla serie Succession, che ha raccolto ben otto candidature, contribuendo così al dominio di HBO, che ha battuto anche Netflix a numero di possibili vittorie, superandola arrivando a quota 20.

I riconoscimenti della ventisettesima edizione sarano consegnati domenica 9 gennaio presso il Century Plaza Hotel di Los Angeles, durante una cerimonia che verrà trasmessa dal vivo da The CW e TBS.

La serie Succession si è lasciata alle spalle Omicidio a Easttown ed Evil, titoli entrambi giunti a quota cinque nomination ai Critics Choice Awards.

La rivelazione degli ultimi mesi, Squid Game, è invece in corsa nelle categorie come Miglior Serie Drammatica, Miglior Serie in Lingua Straniera e Miglior Attore in una serie drammatica grazie a e Lee Jung-jae.

Ed Martin, presidente della sezione televisiva della Critics Choice Association, ha dichiarato che la pandemia non ha impedito di offrire titoli di alta qualità, sottolineando: "Abbiamo ancora più scelte per i critici e gli spettatori rispetto a prima. Mentre le piattaforme di streaming continuano a esplorare nuovi territori con alcune offerte meravigliosamente inaspettate, è stato un anno forte in modo inusuale per tutte le areee della televisione".

Ecco tutte le nomination:

Miglior Serie Drammatica

Evil (Paramount+)

For All Mankind (Apple TV+)

The Good Fight (Paramount+)

Pose (FX)

Squid Game (Netflix)

Succession (HBO)

This Is Us (NBC)

Yellowjackets (Showtime)

Miglior Attore in una serie drammatica

Sterling K. Brown - This Is Us (NBC)

Mike Colter - Evil (Paramount+)

Brian Cox - Succession (HBO)

Lee Jung-jae - Squid Game (Netflix)

Billy Porter - Pose (FX)

Jeremy Strong - Succession (HBO)

Miglior Attrice in una serie drammatica

Uzo Aduba - In Treatment (HBO)

Chiara Aurelia - Cruel Summer (Freeform)

Christine Baranski - The Good Fight (Paramount+)

Katja Herbers - Evil (Paramount+)

Melanie Lynskey - Yellowjackets (Showtime)

MJ Rodriguez - Pose (FX)

Miglior Attore non protagonista in una serie drammatica

Nicholas Braun - Succession (HBO)

Billy Crudup - The Morning Show (Apple TV+)

Kieran Culkin - Succession (HBO)

Justin Hartley - This Is Us (NBC)

Matthew Macfadyen - Succession (HBO)

Mandy Patinkin - The Good Fight (Paramount+)

Miglior Attrice non protagonista in una serie drammatica

Andrea Martin - Evil (Paramount+)

Audra McDonald - The Good Fight (Paramount+)

Christine Lahti - Evil (Paramount+)

J. Smith-Cameron - Succession (HBO)

Sarah Snook - Succession (HBO)

Susan Kelechi Watson - This Is Us (NBC)

Miglior Comedy

The Great (Hulu)

Hacks (HBO Max)

Insecure (HBO)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Other Two (HBO Max)

Reservation Dogs (FX on Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Miglior Attore in una comedy

Iain Armitage - Young Sheldon (CBS)

Nicholas Hoult - The Great (Hulu)

Steve Martin - Only Murders in the Building (Hulu)

Kayvan Novak - What We Do in the Shadows (FX)

Martin Short - Only Murders in the Building (Hulu)

Jason Sudeikis - Ted Lasso (Apple TV+)

Miglior Attrice in una comedy

Elle Fanning - The Great (Hulu)

Renée Elise Goldsberry - Girls5eva (Peacock)

Selena Gomez - Only Murders in the Building (Hulu)

Sandra Oh - The Chair (Netflix)

Issa Rae - Insecure (HBO)

Jean Smart - Hacks (HBO Max)

Miglior Attore non protagonista in una comedy

Ncuti Gatwa - Sex Education (Netflix)

Brett Goldstein - Ted Lasso (Apple TV+)

Harvey Guillén - What We Do in the Shadows (FX)

Brandon Scott Jones - Ghosts (CBS)

Ray Romano - Made for Love (HBO Max)

Bowen Yang - Saturday Night Live (NBC)

Miglior Attrice non protagonista in una serie comedy

Hannah Einbinder - Hacks (HBO Max)

Kristin Chenoweth - Schmigadoon! (Apple TV+)

Molly Shannon - The Other Two (HBO Max)

Cecily Strong - Saturday Night Live (NBC)

Josie Totah - Saved By the Bell (Peacock)

Hannah Waddingham - Ted Lasso (Apple TV+)

Miglior Miniserie

Dopesick (Hulu)

Dr. Death (Peacock)

It's a Sin (HBO Max)

Maid (Netflix)

Mare of Easttown (HBO)

Midnight Mass (Netflix)

The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

WandaVision (Disney+)

Miglior Film Tv

Come From Away (Apple TV+)

List of a Lifetime (Lifetime)

The Map of Tiny Perfect Things (Amazon Prime Video)

Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

Oslo (HBO)

Zoey's Extraordinary Christmas (The Roku Channel)

Miglior Attore in una miserie o film tv

Olly Alexander - It's a Sin (HBO Max)

Paul Bettany - WandaVision (Disney+)

William Jackson Harper - Love Life (HBO Max)

Joshua Jackson - Dr. Death (Peacock)

Michael Keaton - Dopesick (Hulu)

Hamish Linklater - Midnight Mass (Netflix)

Miglior Attrice in una miniserie o film tv

Danielle Brooks - Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

Cynthia Erivo - Genius: Aretha (National Geographic)

Thuso Mbedu - The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

Elizabeth Olsen - WandaVision (Disney+)

Margaret Qualley - Maid (Netflix)

Kate Winslet - Mare of Easttown (HBO)

Miglior Attore non protagonista in una miniserie o film tv

Murray Bartlett - The White Lotus (HBO)

Zach Gilford - Midnight Mass (Netflix)

William Jackson Harper - The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

Evan Peters - Mare of Easttown (HBO)

Christian Slater - Dr. Death (Peacock)

Courtney B. Vance - Genius: Aretha (National Geographic)

Miglior Attrice non protagonista in una miniserie o film tv

Jennifer Coolidge - The White Lotus (HBO)

Kaitlyn Dever - Dopesick (Hulu)

Kathryn Hahn - WandaVision (Disney+)

Melissa McCarthy - Nine Perfect Strangers (Hulu)

Julianne Nicholson - Mare of Easttown (HBO)

Jean Smart - Mare of Easttown (HBO)

Miglior serie in lingua straniera

Acapulco (Apple TV+)

Call My Agent! (Netflix)

Lupin (Netflix)

Money Heist (Netflix)

Narcos: Mexico (Netflix)

Squid Game (Netflix)

Miglior Serie animata