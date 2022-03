Critics Choice Awards 2022: a Il potere del cane miglior film e regia, Succession e Ted Lasso trionfano in TV

Il potere del cane conquista i premi principali, miglior film e miglior regia, anche ai Critics Choice Awards 2022, che comprendono film e televisione. Belfast ha vinto il premio per la miglior ensemble in un film.

Troy Kotsur prosegue la sua serie di vittorie dopo aver vinto un SAG Award, uno Spirit Award e un BAFTA Award nelle ultime settimane come miglior attore non protagonista in un film per I segni del cuore. L'attore, che si trovava a Londra per partecipare ai BAFTA, si è collegato in video. Con lui, anche Ariana DeBose miete un altro successo come miglior attrice non protagonista per la sua performance in West Side Story. DeBose, anche lei in collegamento da Londra, ha anche vinto un SAG Award e un BAFTA Award.

Will Smith ha vinto il premio come miglior attore per Una famiglia vincente - King Richard dopo aver vinto il BAFTA Award all'inizio della giornata e un SAG Award due settimane fa, mentre Jessica Chastain è stata eletta migliore attrice in un film per The Gli occhi di Tammy Faye.

Sul versante televisivo, Jean Smart trionfa portando a casa due trofei per i suoi ruoli in Hacks e Omicidio a Easttown. Anche Sucession, Ted Lasso e Omicidio a Easttown hanno ottenuto diversi premi tra cui, rispettivamente, la migliore serie drammatica, la migliore serie comica e la migliore serie limitata. Premi anche per Kate winslet, meravigliosa interprete di Omicidio a Easttown, e Michael Keaton per la serie drammatica Doposick.

Issa Rae ha introdotto l'arrivo di Halle Berry, premiata con il SeeHer Award, mentre Jimmy Kimmel ha onorato il veterano Billy Crystal con il Lifetime Achievement Award.

CINEMA

MIGLIOR FILM

Il potere del cane (Netflix)

MIGLIOR REGISTA

Jane Campion - Il potere del cane (Netflix)

MIGLIOR ATTORE

Will Smith - Una famiglia vincente - King Richard (Warner Bros)

MIGLIORE ATTRICE

Jessica Chastain - Gli occhi di Tammy Faye (Searchlight)

MIGLIOR CAST

Belfast (Focus Features)

MIGLIOR COMMEDIA

Licorice Pizza (MGM/UAR)

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

I Mitchell contro le macchine (MGM/UAR)

MIGLIOR FILM STRANIERO

Drive My Car (Sideshow/Janus Films)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Ariana DeBose - West Side Story (Warner Bros)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Troy Kotsur - I segni del cuore (CODA) (Apple Original Films)

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Kenneth Branagh - Belfast (Focus Features)

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Jane Campion - Il potere del cane (Netflix)

MIGLIOR GIOVANE INTERPRETE

Jude Hill - Belfast (Focus Features)

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Dune (Warner Bros)

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Ari Wegner - Il potere del cane (Netflix)

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos - Dune (Warner Bros)

MIGLIORI COSTUMI

Jenny Beavan - Crudelia (Disney)

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

Gli occhi di Tammy Faye (Searchlight)

MIGLIOR MONTAGGIO

Sarah Broshar and Michael Kahn - West Side Story (Warner Bros)

MIGLIOR CANZONE

No Time to Die, da No Time to Die (MGM/UAR)

MIGLIORE COLONNA SONORA

Hans Zimmer - Dune (Warner Bros)

TELEVISIONE

MIGLIOR DRAMMA

Succession (HBO)

MIGLIOR ATTORE IN UN DRAMMA

Lee Jung-jae - Squid Game (Netflix)

MIGLIOR ATTRICE IN UN DRAMMA

Melanie Lynskey - Yellowjackets (Showtime)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMMA Kieran Culkin - Succession (HBO)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMMA

Sarah Snook - Succession (HBO)

MIGLIOR COMMEDIA

Ted Lasso (Apple TV+)

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMMEDIA

Jason Sudeikis - Ted Lasso (Apple TV+)

MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMMEDIA

Jean Smart - Hacks (HBO Max)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA COMMEDIA

Brett Goldstein - Ted Lasso (Apple TV+)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA COMMEDIA Hannah Waddingham - Ted Lasso (Apple TV+)

MIGLIOR MINISERIE

Omicidio a Easttown (HBO)

MIGLIOR FILM TV

Oslo (HBO)

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Michael Keaton - Dopesick (Hulu)

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Kate Winslet - Omicidio a Easttown (HBO)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTAIN UNA MINISERIE O FILM TV

Murray Bartlett - The White Lotus (HBO)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE O FILM TV

Jennifer Coolidge - The White Lotus (HBO)

MIGLIOR SERIE IN LINGUA STRANIERA

Squid Game (Netflix)

MIGLIOR SERIE ANIMATA

What If...? (Disney+)

MIGLIOR TALK SHOW

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

MIGLIOR SPECIALE COMICO

Bo Burnham: Inside (Netflix)