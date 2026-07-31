Soraya accusa Cristian, ma spunta la segnalazione: “Ha dormito con Dimitri”

Nell'ultima puntata di Temptation Island, durante il confronto tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, quest'ultima ha rimproverato al suo ex di aver iniziato a frequentare la single Nicole Cena senza dirglielo. Una situazione che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe nascondere un retroscena inatteso: anche Soraya avrebbe rivisto Dimitri, il suo tentatore dopo la fine del programma e avrebbe trascorso la notte insieme a lui.

Temptation Island, la segnalazione su Soraya e Dimitri dopo il programma

L'ultimo confronto tra i due ex fidanzati è stato particolarmente acceso. La ragazza ha criticato duramente Mascolino, concentrando la discussione sulla frequentazione tra lui e la single Nicole Cena e accusandolo di aver voltato pagina subito dopo essere uscito dal resort calabrese.

Stando alle segnalazioni raccolte da Lorenzo Pugnaloni, però, la situazione sarebbe molto diversa da come raccontata dalla Sabetta. Anche lei, infatti, avrebbe mantenuto i contatti con il proprio tentatore una volta usciti dal resort calabrese, evitando di parlarne durante il confronto con Cristian.

Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi

L'esperto di gossip ha condiviso un rumor secondo cui Soraya avrebbe trascorso una notte insieme a Dimitri: "Anche lei, come ha fatto Cristian, dopo il programma ha dormito con Dimitri, diceva che le mancava tantissimo Cristian".

Se l'indiscrezione fosse confermata, emergerebbe quindi un quadro decisamente diverso rispetto a quello mostrato durante il confronto. Secondo la stessa segnalazione, inoltre, la frequentazione tra la ragazza e il single sarebbe già terminata.

Il retroscena su Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi,

Un'altra vicenda particolarmente discussa riguarda Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi. Al termine del percorso a Temptation Island, l'ambulante catanese aveva scelto di uscire da solo dal programma, deluso dal comportamento della sua ex fidanzata e dalla sua vicinanza al tentatore Lory.

Nella puntata dedicata al mese successivo alla fine del reality, Giovanni ha confermato la sua decisione, raccontando anche di aver bloccato Sabrina perché continuava a contattarlo su WhatsApp.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, però, dietro l'insistenza di Sabrina potrebbe esserci anche il successo che Giovanni sta ottenendo con il suo carrettino ambulante. Nel post condiviso su Instagram, inoltre, viene riportato un altro retroscena relativo a quanto sarebbe accaduto nei camerini durante la puntata dedicata al mese successivo alla fine del reality.: "Lei, dopo il confronto davanti a Filippo, ha iniziato a piangere disperata dicendo che voleva tornare con Giovanni".

Infine, circolano nuove voci sul futuro televisivo di alcune protagoniste dell'edizione. Maria De Filippi, come spesso accade dopo la conclusione di Temptation Island, potrebbe valutare di portare sul trono di Uomini e Donne alcune delle protagoniste del viaggio nei sentimenti.

Tra i nomi indicati da Lorenzo Pugnaloni ci sarebbero proprio Soraya e Francesca Coppola, ex fidanzata di Danilo D'Angelo. L'ipotesi, tuttavia, non sembrerebbe raccogliere particolare consenso sul web. Per ora, dunque, non ci sono conferme ufficiali sul loro eventuale approdo a Uomini e Donne. Le prossime settimane potrebbero però chiarire quali protagonisti di Temptation Island torneranno a far parlare di sé anche nel dating show di Maria De Filippi.