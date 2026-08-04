Temptation Island, Raffaella Mennoia sorprende: “Possibile una puntata speciale a settembre”

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island si è concluso, ma le storie dei protagonisti dell'ultima edizione continuano a far discutere il pubblico. Tra nuovi sviluppi sui social e possibili aggiornamenti sulle coppie, Raffaella Mennoia in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha parlato del ruolo di Filippo Bisciglia e dell'ipotesi di una puntata speciale in programma a settembre.

Il successo di Temptation Island continua anche dopo la fine del programma. L'ultima edizione ha conquistato il pubblico con numeri record e lo speciale dedicato al "mese dopo" ha registrato 4.247.000 spettatori con il 35,5% di share, confermando la forza del format prodotto da Fascino PGT.

Temptation Island, Filippo Bisciglia più coinvolto: Raffaella Mennoia spiega cosa è cambiato

Tra gli argomenti affrontati anche il ruolo di Filippo Bisciglia, apparso quest'anno più coinvolto nelle dinamiche raccontate. Mennoia ha spiegato che il conduttore continua a essere principalmente una figura narrativa all'interno del programma: "Abbiamo condiviso questa scelta con Filippo, lui non giudica, non interpreta e, cosa più importante, non suggerisce soluzioni. È una presenza quasi più narrativa che televisiva".

Filippo Bisciglia

Secondo l'autrice, il maggiore coinvolgimento mostrato da Bisciglia potrebbe essere legato anche al momento personale vissuto dal conduttore. La fine della relazione con Pamela Camassa potrebbe aver influito sul suo modo di vivere il racconto delle storie dei concorrenti: "Quando sei lì magari pensi anche a te stesso, quindi se quest'anno Filippo è stato più partecipativo è per questo".

Lo stesso volto del reality però, aveva spiegato di non percepire un cambiamento radicale nel suo approccio al programma, sottolineando: "Mi viene da ridere quando leggo che qualcosa è cambiato perché ora sono single."

Temptation Island, speciale a settembre possibile: cosa ha detto Raffaella Mennoia

fi

Sul futuro del format resta aperta anche l'ipotesi di un nuovo appuntamento a settembre. Mennoia non ha escluso un nuovo appuntamento con le coppie dell'edizione appena conclusa: "Se succedono cose che pensiamo sia giusto raccontare, registriamo una puntata anche a settembre, però questo lo capisci strada facendo". La produzione continuerà quindi a osservare l'evoluzione delle relazioni dei protagonisti, soprattutto considerando che molte dinamiche proseguono anche fuori dal programma attraverso i social.