Temptation Island, Giovanni Grazioso difende Sabrina: "Vi dovete vergognare"

Tra i protagonisti più amati dell'ultima edizione di Temptation Island, Giovanni Grazioso ha deciso di intervenire pubblicamente con un video condiviso sui social. L'ex protagonista del reality, uscito dal programma da solo dopo la fine della relazione con Sabrina Soussi, ha lanciato un appello chiedendo di fermare gli attacchi e gli insulti rivolti all'ex fidanzata.

La coppia aveva fatto molto discutere durante il percorso nel reality, soprattutto dopo i filmati mostrati a Giovanni nel capanno, nei quali aveva visto Sabrina avvicinarsi al single Lory, arrivando anche a rivolgere parole molto dure nei confronti del fidanzato. Una situazione che aveva portato alla rottura definitiva della relazione.

Giovanni difende Sabrina dagli attacchi social

Come spesso accade dopo la conclusione di Temptation Island, alcuni protagonisti finiscono nel mirino degli haters. In questa edizione, tra le concorrenti più bersagliate ci sono state proprio Sabrina Soussi e Soraya Sabetta, vittime di numerosi commenti offensivi sui social.

Sabrina Soussi

Per questo motivo Giovanni ha deciso di intervenire con un video pubblicato su TikTok, chiedendo agli utenti di abbassare i toni e ricordando che, al di là delle dinamiche televisive, si tratta di persone reali.

"È la prima volta che uso il mio profilo personale. Io non cerco la fama o il successo, chiedo soltanto la mia serenità, che purtroppo ancora non ho. Sto prendendo qualche giorno per me perché esco da una storia importantissima in cui ho messo tutto il mio cuore."

L'ex protagonista del reality ha poi rivolto un pensiero proprio a Sabrina, invitando tutti a rispettarla nonostante le critiche ricevute.

"Dall'altra parte c'è una ragazza di 23 anni che nella mia vita mi ha dato tanto e merita rispetto. Le critiche ci stanno, sapevamo di andare in televisione, ma tutto ha un limite. Quella che sto vedendo non è più una critica, è cattiveria."

Giovanni contro gli haters: "Santi non ce ne sono"

Nel finale del suo lungo sfogo, Giovanni ha condannato con forza gli insulti ricevuti dall'ex fidanzata, sottolineando come sia troppo facile giudicare chi partecipa a un programma televisivo senza conoscere davvero le persone.

"Vi dovete vergognare. Santi non ce ne sono in questo mondo. È facile parlare quando la propria vita resta privata, mentre noi siamo stati sotto gli occhi di tutti. Quando scrivete, fermatevi un attimo a pensare: state parlando sempre di una ragazza di 23 anni."

Parole che hanno raccolto numerosi consensi sui social, dove molti utenti hanno apprezzato il gesto di Giovanni, arrivato dopo che la stessa Sabrina aveva chiesto rispetto per la propria storia e per le proprie scelte.

Nonostante la fine della loro storia d'amore, Giovanni Grazioso ha dimostrato di voler difendere Sabrina dagli attacchi personali, ribadendo che la comprensione dovrebbe venire prima di qualsiasi giudizio nato da un programma televisivo.