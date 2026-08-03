Sabrina Soussi rompe il silenzio dopo Temptation Island: “Chiedo solo rispetto”

Dopo la fine della relazione con Giovanni Grazioso e le numerose critiche ricevute sul web, Sabrina Soussi interviene sui social per raccontare la propria esperienza e chiedere maggiore comprensione sulle vicende vissute.

Sabrina Soussi torna a parlare dopo il suo discusso percorso a Temptation Island. La protagonista del reality ha affidato ai social un lungo messaggio per rispondere alle reazioni del pubblico e raccontare il peso delle parole ricevute dopo la trasmissione.

Durante il programma, Sabrina è stata al centro dell'attenzione per alcuni atteggiamenti nei confronti dell'ex compagno e per i commenti legati al suo lavoro di venditore ambulante. Dopo la fine del percorso televisivo, però, ciò che per molti erano semplici giudizi si è trasformato in una vera e propria ondata di attacchi personali.

Nel frattempo Giovanni Grazioso, insieme al compagno d'avventura Cristian Mascolino, ha conquistato grande popolarità sul web, arrivando a sfiorare i 500 mila follower. Sabrina, invece, ha dovuto fare i conti con numerose critiche e commenti negativi.

Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi

Temptation Island, Sabrina Soussi racconta il peso delle critiche dopo il reality

Attraverso il suo profilo Instagram, Sabrina ha affidato a un lungo messaggio il suo sfogo, chiedendo maggiore comprensione nei confronti della sua esperienza e delle sue scelte.

"Una voce che merita rispetto. A volte è difficile accettare quanto facilmente le persone possano giudicare senza conoscere davvero una storia", ha scritto Sabrina, sottolineando come ciò che viene mostrato in televisione rappresenti solo una parte della realtà.

L'ex protagonista di Temptation Island ha spiegato di aver scelto di partecipare al programma "perché sentivo il bisogno di raccontare ciò che è successo e di dare voce alla mia realtà". Sabrina ha poi ricordato quanto sia difficile esporsi davanti a un pubblico così ampio: "Mettere una parte della propria vita nelle mani del pubblico non è una cosa facile".

Nel suo messaggio, Sabrina Soussi ha ribadito di non voler convincere nessuno a cambiare idea, ma solo di essere riconosciuta come una persona con una propria storia, un proprio vissuto e una propria dignità: "_la mia verità fa parte di me, anche quando qualcuno sceglie di criticarla__".

La giovane ha spiegato di essere dispiaciuta nel vedere che alcune persone abbiano preferito giudicarla invece di provare a comprendere la situazione: "Nessuno può conoscere fino in fondo le emozioni e le difficoltà che mi hanno portata a prendere determinate decisioni".

Sabrina Soussi ha concluso il suo intervento con un messaggio rivolto a chi, in questi giorni, l'ha insultata: continuerà ad andare avanti con rispetto verso gli altri, ma anche verso se stessa, perché trovare il coraggio di raccontarsi non dovrebbe mai trasformarsi in un motivo per essere feriti.