Crisis on Infinte Earths: Brandon Routh indossa il costume di Superman nella foto del crossover!

Crisis on Infinite Earths, il nuovo crossover ambientato nell'Arrowverse, avrà nel suo cast Brandon Routh e in una foto promozionale l'attore indossa nuovamente il costume di Superman.

L'evento televisivo tratto dalla serie a fumetti Crisi sulle Terre Infinite avrà tra i suoi interpreti Brandon Routh che riprenderà il ruolo di Clark Kent avuto nel film Superman Returns, distribuito nei cinema nel 2006.

La prima foto ufficiale che lo vede protagonista mostra l'attore ritratto nuovamente con l'iconico costume di Superman, probabilmente nella versione tratta da Kingdom Come in cui l'eroe riforma la Justice League dopo la morte di Lois Lane. Brandon aveva anticipato questo dettaglio durante il San Diego Comic-Con in cui aveva mostrato il simbolo di Superman tratto da quel racconto a fumetti.

Crisis on Infinite Earths: Brandon Routh in una foto del crossover

Nei cinque episodi appariranno altre versioni dell'eroe: Tom Welling, la star di Smallville, che reciterà accanto a Erica Durance (Lois Lane), e Tyler Hoechlin, attuale interprete di Clark Kent nella serie Supergirl.

Il crossover andrà in onda da domenica 8 dicembre iniziando la storia con un episodio di Supergirl e proseguendo il 9 grazie in Batwoman e il 10 in The Flash. La storia si concluderà con gli episodi di Arrow e Legends of Tomorrow in onda il 14 gennaio.