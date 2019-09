Crisis On Infinite Earths: la Wonder Woman originale Lynda Carter nel crossover?

L'Arrowverse crossover Crisis On Infinite Earths potrebbe vedere il ritorno della mitica Lynda Carter nei panni di Wonder Woman.

Wonder Woman: Lynda Carter corre dietro ai nemici

Dopo 40 anni Lynda Carter, storica protagonista della serie tv Wonder Woman, potrebbe tornare a indossare i panni dell'eroina in Crisis on Infinite Earths, crossover dell'Arrowverse. Secondo le anticipazioni la Carter potrebbe ridar vita a una qualche versione di Wonder Woman, affiancando le guest star Kevin Conroy, Tom Welling e Cress Williams.

Nei cinque episodi che comporranno l'evento televisivo Crisi sulle Terre Infinite troveranno spazio personaggi quali Superman, Lois Lane e a quanto pare anche Wonder Woman. Il crossover Crisis on Infinite Earths si basa sull'omonima storyline dei fumetti che, nel 1985, portò alla semplificazione del Multiverso della DC Comics, riunendo tutti i mondi paralleli in un unico universo.

L'evento coinvolgerà, tra dicembre e gennaio, tutte e cinque le serie del franchise: Arrow (che giungerà al termine con l'ottava stagione), Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow e la new entry Batwoman. Tra gli ospiti confermato il debutto live-action del Bruce Wayne di Kevin Conroy, storica voce del personaggio in vari progetti animati e videoludici.