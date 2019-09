Crisis on Infinite Earths: Tom Welling tra gli interpreti del crossover!

L'attore Tom Welling, ex star di Smallville, riprenderà il ruolo di Clark Kent in occasione del crossover Crisis on Infinite Earths ambientato nell'Arrowverse.

Nel cast del crossover Crisis on Infinite Earths, composto da cinque episodi delle serie che compongono l'Arrowverse, ci sarà anche Tom Welling, nuovamente alle prese con il ruolo di Clark Kent dopo essere stato star dello show Smallville.

L'evento televisivo sarà composto da cinque episodi e The CW trasmetterà i primi tre a dicembre, concludendo poi la storia con le ultime due puntate a gennaio.

Tom Welling affiancherè in Crisi sulle Terre Infinite altri due interpreti di Superman: Brandon Routh, che ha avuto il ruolo di Clark Kent sul grande schermo, e Tyler Hoechlin, interprete del supereroe proprio negli show che compongono l'Arrowverse.

Il creatore e produttore di Arrow, Marc Guggenheim, ha spiegato condividendo il proprio entusiasmo per il ritorno sul set dell'attore: "Per otto anni la serie con protagonista Oliver Queen ha potuto esistere grazie a Smallville, senza la quale non ci sarebbe lo show e nemmeno l'Arrowverse. Quando abbiamo iniziato a parlare di Crisis On Infinite Earths in cima alle nostre priorità c'era quella di convincere Tom Welling a riprendere il suo iconico ruolo di Clark Kent". Il produttore non ha però rivelato se Welling indosserà nuovamente l'iconico costume di Superman in occasione di uno degli episodi di Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, The Flash e Batwoman che comporranno il crossover.

Il crossover Crisis on Infinite Earths si basa sull'omonima storyline dei fumetti che, nel 1985, portò alla semplificazione del Multiverso della DC Comics, riunendo tutti i mondi paralleli in un unico universo.

L'evento coinvolgerà, tra dicembre e gennaio, tutte e cinque le serie del franchise: Arrow (che giungerà al termine con l'ottava stagione), Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow e la new entry Batwoman. Tra gli ospiti speciali, oltre al ritorno del Superman di Routh, è stato confermato il debutto live-action del Bruce Wayne di Kevin Conroy, storica voce del personaggio in vari progetti animati e videoludici.