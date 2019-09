Crisis On Infinite Earths: Erica Durance sarà Lois Lane nel crossover

L'attrice Erica Durance reciterà nel crossover Crisis on infinite Earths, riprendendo il ruolo di Lois Lane in occasione dell'evento televisivo.

Crisis On Infinite Earths, il crossover ambientato nell'Arrowverse, avrà nel suo cast anche Erica Durance che riprenderà il ruolo di Lois Lane avuto nella serie Smallville.

La notizia della presenza dell'attrice è stata preceduta dalla conferma tra gli attori di Tom Welling, interprete ancora una volta di Clark Kent.

Nei cinque episodi che comporranno l'evento televisivo Crisi sulle Terre Infinite, Erica Durance sarà quindi ancora una volta la giovane amata da Superman, dopo aver interpretato Lois Lane per quasi dieci anni in Smallville, show con star Tom Welling.

Nel crossover ci sarà spazio per varie versioni di Clark Kent e Superman che verranno interpretate da Welling, Tyler Hoechlin e Brandon Routh.

L'attrice ha già recitato nell'Arrowverse con il ruolo di Alura Zor-El nella serie Supergirl.

Il crossover Crisis on Infinite Earths si basa sull'omonima storyline dei fumetti che, nel 1985, portò alla semplificazione del Multiverso della DC Comics, riunendo tutti i mondi paralleli in un unico universo.

L'evento coinvolgerà, tra dicembre e gennaio, tutte e cinque le serie del franchise: Arrow (che giungerà al termine con l'ottava stagione), Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow e la new entry Batwoman. Tra gli ospiti speciali, oltre al ritorno del Superman di Routh, è stato confermato il debutto live-action del Bruce Wayne di Kevin Conroy, storica voce del personaggio in vari progetti animati e videoludici.