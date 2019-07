Crisis on Infinite Earth: Brandon Routh sarà di nuovo Superman nell'Arrowverse

Crisis On Infinite Earths, il nuovo crossover dell'Arrowverse, rivedrà Brandon Routh nell'iconico ruolo di Superman.

I cinque episodi degli show tratti dai fumetti della DC potranno però contare anche sulla presenza di un'altra versione di Clark Kent, quella portata sul piccolo schermo da Tyler Hoechlin.

L'evento televisivo Crisis on Infinite Earths sarà composto da cinque episodi in onda sugli schermi americani a dicembre e gennaio e rappresenterà una svolta per tutte le serie tratte dai fumetti della DC: Arrow arrivata alla sua ultima stagione, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl e la new entry Batwoman.

L'attore Brandon Routh avrà nelle puntate il doppio ruolo di Ray Palmer/The Atom e quello di Superman, già interpretato nel 2006 nel film diretto da Bryan Singer, in una dimensione temporale diversa rispetto a quella in cui sarà presente la versione del supereroe affidata a Hoechlin.

I fan dei fumetti DC, in questo caso di quelli pubblicati negli anni Ottanta, sanno che Crisis on Infinite Earths vedrà alcuni mondi vivere e altri morire. In altri mondi verrà probabilmente data l'opportunità per i produttori di definire il multiverso in un universo coerente così che Supergirl possa occupare la stessa Terra di Flash, Green Arrow e delle Leggende. Crisis on Infinite Earths vede morire Barry Allen e Kara Zor-El, ma sembra improbabile che i produttori dell'Arrowverse seguano le orme del fumetto, The Flash è la serie più seguita dell'Arrowverse e Supergirl è relativamente nuova. Difficile perciò ipotizzare una fine prematura per i protagonisti.