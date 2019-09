Criminal, su Netflix in streaming da oggi!

Criminal arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di settembre e farà felici tutti gli appassionati del classico con Tom Robbins e Morgan Freeman.

Sospetti criminali, detective e poliziotti in una sala di interrogatori per riuscire a capire qual è la verità dietro alcuni misfatti: ecco l'idea alla base di Criminal, la nuova serie Netflix, già disponibile da questa mattina. Una delle particolarità dello show è il fatto che molto difficilmente l'azione esce dalla saletta dei sospettati: si mette in scena una vera e propria lotta di gatto col topo per riuscire a dare una svolta finale alle indagini.

La serie sarà antologica, con ogni episodio totalmente a se stante, ognuno ambientato in una nazione diversa per un totale di quattro (Francia, Germania, Inghilterra e Spagna): dietro all'idea c'è la penna di Killing Eve, George Kay. Il cast, ovviamente, è gustosissimo, primo tra tutti David Tennant, volti di Doctor Who, Jessica Jones e Broadchurch. I primi commenti della critica hanno apprezzato molto l'innovativa struttura della serie.

Criminal è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.