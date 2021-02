Criminal Minds: il revival di Paramount+ seguirà un unico caso per tutta la sua durata

La serie Criminal Minds sta per tornare con un revival in cui i fan dello show CBS potranno vedere nuovi episodi dedicati alla squadra di criminologhi tanto amata. Il revival, che approderà su Paramount+, seguirà un unico caso per tutta la sua durata.

Shemar Moore interpreta Derek Morgan nella serie Criminal Minds, episodio 'In Birth and Death'

Il servizio di streaming Paramount+ ha infatti confermato che nel revival la squadra di Criminal Minds, dopo 15 stagioni di successo, seguirà un singolo caso per tutta la durata delle puntate. Come riportato di recente da TVLine, il piano per il revival di Criminal Minds è quello di presentare un mix di personaggi noti, provenienti principalmente dall'ultima stagione dello show, insieme a nuovi volti.

Oltre a questo dettaglio, non è stato rivelato altro sulla trama che, per adesso, resta avvolta nel mistero né sugli attori che faranno effettivamente parte dei nuovi episodi. L'idea è quella di creare una nuova storia autonoma, con un nuovo gruppo di personaggi, ma riportando anche alcuni dei vecchi protagonisti.

Solo un anno fa Criminal Minds si è concluso con il finale della quindicesima stagione, con un cast composto da Joe Mantegna, A.J. Cook, Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness e Paget Brewster, nonché Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Daniel Henney.