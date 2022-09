Criminal Minds: Evolution, ecco quando uscirà su Paramount+

Criminal Minds: Evolution sta per fare il suo debutto su Paramount+. La stagione revival della popolare serie di CBS arriverà questo autunno sulla piattaforma streaming. Ma scopriamo come verrà distribuito.

I fan di Criminal Minds vorranno segnarsi questa data sul calendario, perché presto rivedranno i loro beniamini in tv: il 24 novembre, ovvero nel giorno del Ringraziamento per gli americani, arriveranno su Paramount+ i primi due episodi della stagione revival dello show, Criminal Minds: Evolution.

Dopodiché, ogni settimana a partire da quella successiva avremo modo di vedere nuovi episodi fino al 15 dicembre, quando inizierà una pausa che terminerà il 12 gennaio, data di inizio della messa in onda dei restanti episodi fino al season finale del 9 febbraio, come riporta Deadline.

"Non avremmo mai voluto lasciarvi" ha dichiarato la showrunner di Criminal Minds Erica Messer in occasione dei TCA "Sapevamo di avere ancora tante storie da raccontare".

Messer tornerà in qualità di showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva del revival, mentre Glenn Kershaw , anche lui produttore della serie, ne dirigerà gli episodi.

Lo show ci mostrerà un recap di quanto accaduto al team dell'FBI dall'ultima volta che lo avevamo visto, e ci introdurrà ad una nuova minaccia: Zach Gilford (Friday Night Lights, Midnight Mass) interpreterà un soggetto ignoto che ha approfittato della pandemia per costruire una rete di serial killer che la squadra dovrà cercare di fermare.

Tra gli attori che vedremo tornare sugli schermi per Criminal Minds: Evolution troviamo A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Joe Mantegna, Paget Brewster, Adam Rodriguez e Aisha Tyler.

Vi terremo aggiornati sulla sua distribuzione italiana.