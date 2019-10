Criminal Minds, su Prime Video di Amazon in streaming da oggi!

Criminal Minds torna oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di ottobre e farà felici tutti gli appassionati di serie tv crime, grazie a dodici stagioni intere!

Dopo quindici stagioni di onorato servizio, Criminal Minds sta per dire addio ai fan. CBS, infatti, ha rinnovato la longeva serie procedurale per la 15° e ultima stagione che andrà in onda molto probabilmente nel 2020. L'ultima stagione sarà composta da dieci episodi e porterà la serie tv a 325 episodi totali. La showrunner Erica Messer ha dichiarato: "Sì, è una sensazione dolceamara, ma sono grata a CBS per averci dato quest'ultimo colpo di coda. Una delle mie più grandi paure è sempre stata 'E se non lo sapessimo e ci chiudessero la serie all'improvviso'? Ma CBS ha rispettato la serie, il cast, la crew e i fans abbastanza da concederci un finale adeguato."

La Messer ha anticipato che ci sarà un grande nemico da combattere e che la caccia all'uomo coinvolgerà molto l'intera squadra di profiler della BAU. Tre anni fa la serie è finita sulle prime pagine per via del licenziamento di Thomas Gibson: i responsabili della CBS hanno raccontato che l'attore avrebbe litigato e preso a calci il produttore Virgil Williams.

Criminal Minds è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.