Criminal Minds, Paget Brewster chiede scusa dopo l'attacco a una giornalista: "Ho fatto schifo"

Paget Brewster ha deciso di fare marcia indietro e chiedere pubblicamente scusa dopo aver attaccato una giornalista che aveva espresso alcune critiche nei confronti di Criminal Minds: Evolution.

Il post che ha fatto discutere

L'attrice, che interpreta Emily Prentiss fin dai primi anni della celebre serie crime, era finita al centro delle polemiche per un messaggio pubblicato sui social contro Shealyn Scott, giornalista di ScreenRant, autrice di un articolo che analizzava i cambiamenti della serie dopo il passaggio dalla televisione tradizionale alla piattaforma streaming Paramount+.

Paget Brewster in Criminal Minds

Un commento impulsivo che ha scatenato numerose reazioni negative da parte degli utenti e che, nel giro di poche ore, ha portato Brewster a cancellare il post e a pubblicare delle scuse ufficiali. "Sono stata cattiva con Shealyn Scott ieri sera e me ne pento profondamente", ha scritto l'attrice su X. "Vergogna a me per aver insultato una persona che stava semplicemente facendo il proprio lavoro."

Tutto è iniziato quando Brewster ha condiviso il link all'articolo accompagnandolo con un messaggio particolarmente duro rivolto alla giornalista. Nel post successivamente eliminato, l'attrice sosteneva che recensioni negative e immagini poco lusinghiere potessero avere conseguenze concrete sull'industria televisiva e sulle persone che lavorano dietro le quinte. "Dovresti fare qualcos'altro nella vita", aveva scritto rivolgendosi direttamente alla critica. "Perché in questo momento fai schifo."

Le parole hanno immediatamente attirato critiche da parte degli utenti, soprattutto perché il testo di Scott non era neppure una vera recensione negativa, ma un approfondimento dedicato all'evoluzione della serie dopo il passaggio dallo storico network CBS allo streaming.

Nell'articolo, la giornalista sottolineava come alcuni aspetti fossero migliorati grazie alla maggiore libertà creativa concessa da Paramount+, ma evidenziava anche alcuni elementi che, a suo avviso, si erano persi nel cambiamento, come il maggior numero di episodi che caratterizzava le stagioni originali.

Le scuse pubbliche e il chiarimento

Travolta dalle reazioni negative, Brewster ha scelto di correggere il tiro il giorno successivo. "Mi dispiace molto, Shealyn", ha scritto. "E mi dispiace anche con chi mi segue e ha dovuto assistere a questo comportamento. A quanto pare, ieri sera quella che faceva schifo ero io."

Locandina di Criminal Minds: Evolution

Nel frattempo anche la stessa giornalista ha confermato di aver ricevuto delle scuse private da parte dell'attrice. "Paget mi ha contattata personalmente per chiedermi scusa", ha spiegato Scott sui social. "Criminal Minds resta una delle mie serie preferite e sono entusiasta di continuare a seguirla e raccontarla."

A confermare il chiarimento è intervenuto anche Rob Keyes, responsabile comunicazione di ScreenRant, che ha spiegato di aver parlato direttamente con Brewster e di aver apprezzato il suo gesto.

Una vicenda che si è quindi conclusa rapidamente con un riconoscimento dell'errore da parte dell'attrice, ma che riaccende il dibattito sul rapporto sempre più delicato tra celebrità, critica e social network. Soprattutto in un'epoca in cui una reazione impulsiva può trasformarsi nel giro di pochi minuti in un caso mediatico.