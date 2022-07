Crimes of the Future: Lucky Red svela il trailer e l'uscita italiana del film di David Cronenberg

Lucky Red annuncia l'uscita italiana del nuovo film di David Cronenberg, lo scabroso Crimes of the Future, interpretato da Kristen Stewart, Viggo Mortensen e Lea Seydoux.

Lucky Red annuncia l'ingresso nel suo listino Crimes of the future di David Cronenberg, di ritorno sul grande schermo dopo otto anni di assenza, svelando l'uscita italiana e il trailer del film che arriverà nei cinema il 24 agosto.

Tra i registi più amati dagli appassionati di horror e thriller, David Cronenberg è tornato a far parlare di sé presentando al Festival di Cannes Crimes of the Future.

Crimes of the Future: una scena del film

Dopo La promessa dell'assassino, A History of Violence e A Dangerous Method, ancora una volta David Cronenberg sceglie Viggo Mortensen come protagonista. Ad affiancarlo Léa Seydoux e Kristen Stewart.

Qui la recensione di Crimes of the future, che prende il titolo dal suo precedente film del 1970 senza esserne il remake, segna il ritorno del regista al genere del body horror, già mostrato in film come Shivers, Rabid, The Brood e La mosca.

Un film sconvolgente ed estremo, viscerale, in cui Cronenberg torna ad esplorare l'evoluzione dell'uomo e del pianeta in relazione alla tecnologia. Una visione fuori dagli schemi, un film di fantascienza spiazzante che racchiude in sé tutti i temi, attualissimi, della filmografia dell'autore canadese.

Kristen Stewart a Cannes 2022: "Crimes of the Future difficile da vedere? Io non la penso così"

Quando la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua compagna Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), famoso artista e performer, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d'avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene rivelato un gruppo misterioso...La loro missione: usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell'evoluzione umana.