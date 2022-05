Crimes of the Future, David Cronenberg: "A Cannes alcuni si alzeranno entro i primi cinque minuti"

David Cronenberg ha rivelato che, secondo le sue previsioni, alcune persone a Cannes si alzeranno e lasceranno la sala entro i primi cinque minuti dall'inizio di Crimes of the Future.

David Cronenberg non vuole che tu distolga lo sguardo dalle raccapriccianti scene degli interventi chirurgici presenti in Crimes of the Future, ma al tempo stesso il regista sa che ci saranno moltissime persone che lo faranno, a partire dal Festival di Cannes delle prossime settimane.

Il primo lungometraggio di Cronenberg, dopo otto anni di pausa, riporta il leggendario regista alle sue radici con Viggo Mortensen e Léa Seydoux nei panni di due artisti che mostrano pubblicamente la metamorfosi degli organi umani in una serie di spettacoli d'avanguardia. Quando i loro atti catturano l'attenzione di un investigatore del Registro Nazionale degli Organi (Kristen Stewart), la vera missione del governo diventa chiara: i trapianti di organi porteranno alla fase successiva dell'evoluzione umana.

La pellicola sarà presentata in anteprima a Cannes questo mese, prima che Neon la renda disponibile nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal ​​3 giugno. "Mi aspetto che la gente abbandoni la proiezione a Cannes, ed è una cosa molto speciale. Ci sono alcune scene molto forti", ha detto Cronenberg a Deadline.

"Voglio dire, sono sicuro che alcuni si alzeranno entro i primi cinque minuti. Sono sicuro di questo", ha continuato il regista di Crimes of the Future. "Alcune persone che hanno visto il film hanno detto che pensano che gli ultimi 20 minuti saranno molto duri per il pubblico: anche secondo loro, in molti se ne andranno."