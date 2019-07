Creepshow: il trailer della serie ispirata ai racconti di Stephen King

Creepshow, di cui è stato diffuso il primo trailer, è la nuova serie tratta dai racconti di Stephen King. Il progetto debutterà su Shudder il 26 settembre e proporrà una serie di racconti terrificanti che sono stati sviluppati per il piccolo schermo da Greg Nicotero e Joe Hill, il figlio dello scrittore.

Il trailer di Creepshow regala qualche anticipazione delle storie che verranno proposte agli spettatori tra case di bambole abitate da inquietanti presenze, serate davvero indimenticabili, creature di ogni tipo, fantasmi e tanto altro, senza dimenticare l'iconica creatura che è diventata il simbolo anche dei film antologici.

Il cast dello show è composto da Tricia Helfer, David Arquette, Giancarlo Esposito, Tobin Bell, DJ Qualls, Dana Gould, Jeffrey Combs, Bruce Davison, Big Boi, Kid Cudi e Adrienne Barbeau, già apparsa nei film.

La première proporrà due storie: Gray Matter, racconto di Stephen King adattato da Nicotero, e House of the Head, scritto da Josh Malerman (Bird Box) e diretto da John Harrison (Tales from the Crypt).

La stagione proporrà poi By the Silver Water of Lake Champlin scritto da Hill; The Companion firmato da Kasey Keith e Joe R. Lansdale; The Finger adattato da David J. Schow; Lidia Layne's Better Half firmato da Harrison e Nicotero; Night of the Paw che è portato in tv da John Esposito; Bad Wolf Down di Rob Schrab; All Hallows Eve scritto da Bruce Jones; The Man in the Suitcase realizzato da Christopher Buehlman; Times is Tough in Musky Holler di John Skipp e Dori Miller; e Skincrawlers di Paul Dini e Stephem Langford.

