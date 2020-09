Creepshow: Kiefer Sutherland e Joey King nello speciale di Halloween basato sui racconti di Stephen King

Kiefer Sutherland e Joey King presteranno le loro voci allo speciale animato di Shudder The Creepshow Halloween Special, basato su due storie di Stephen King e del figlio Joe Hill.

Designated Survivor: un momento della serie con Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland sarà protagonista di Survivor Type, basato su un racconto breve di Stephen King adattato dal regista Greg Nicotero. Sutherland interpreterà un uomo determinato a sopravvivere da solo su un'isola deserta a qualunque costo.

Il secondo racconto, Twittering from the Circus of the Dead, basato su un racconto breve di Joe Hill e adattato da Melanie Dale, vede Joey King nei panni di un'adolescente in viaggio con la famiglia per fare visita al peggior spettacolo sulla terra.

The Creepshow Halloween Special, basato sulla serie tv Creepshow, sarà animato dallo studio Octopie e verrà mostrato su Shudder il 26 ottobre.

"Halloween non sarebbe completo senza Creepshow" ha dichiarato Greg Nicotero "così con l'aiuto del team del padre e del figlio Stephen & Joe e di un fantastico format d'animazione continueremo a rispettare la tradizione e lo spirito di Halloween".