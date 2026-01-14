Kiefer Sutherland arrestato a Hollywood: accusato di aggressione e minacce a un autista di ride-sharing

Kiefer Sutherland è stato arrestato in seguito ad un incidente avvenuto a Los Angeles il 12 gennaio. Secondo quanto riportato alla stampa da un agente del LAPD, Sutherland è stato posto in stato di fermo dalle autorità.

La notizia è stata riportata per la prima volta da NBC Los Angeles, che ha riportato una prima ricostruzione dei fatti legati ad un alterco che la star di 24 avrebbe avuto con un autista di ride-sharing pochi giorni fa.

La spiegazione sull'arresto di Kiefer Sutherland

"Il 12 gennaio, intorno alle 00:15, gli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles hanno risposto a una chiamata radio riguardante un'aggressione che coinvolgeva un autista di ride-sharing nei pressi di Sunset Boulevard e Fairfax Avenue" ha dichiarato l'agente di LAPD a PEOPLE sull'arresto di Sutherland.

Kiefer Sutherland in una scena di Rabbit Hole

"L'indagine ha stabilito che il sospettato, successivamente identificato come Kiefer Sutherland, è entrato in un veicolo di ride-sharing, ha aggredito fisicamente l'autista (la vittima) e ha rivolto minacce criminali nei confronti della vittima".

L'accusa a Kiefer Sutherland

L'attore è stato fermato sul posto con l'accusa di minacce criminali, in violazione della sezione 422 del Codice Penale della California. In seguito a quanto avvenuto, la presunta vittima non ha riportato ferite che richiedessero cure mediche sul posto.

Sull'accaduto, i documenti del carcere riportano che Kiefer Sutherland è stato arrestato e condotto in cella al momento in cui sarebbe avvenuto l'incidente. L'attore è stato rilasciato su cauzione per 50.000 dollari. Secondo i documenti dell'arresto, la sua prossima comparizione in tribunale è prevista il 2 febbraio presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles.

Kiefer Sutherland, figlio del compianto Donald Sutherland, è conosciuto al grande pubblico principalmente per aver interpretato l'agente Jack Bauer nella serie televisiva 24. In passato, Sutherland ha avuto diversi problemi con la legge a causa dei suoi problemi con l'alcol e per aver aggredito uno stilista in un locale notturno a New York.