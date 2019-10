Creepshow: la serie ispirata a Stephen King infrange il record di visioni su AMC Shudder

Creepshow, serie tv horror ispirata ai racconti di Stephen King, ha stabilito un nuovo record di visioni su Shudder, il servizio streaming di AMC. Fin fdalla messa in onda il 26 settembre, il 54% degli utenti iscritti su Shudder hanno guardato un episodio della serie antologica basata sul film del 1982 firmato da Stephen King e George Romero.

Secondo i dati di Shudder, il primo episodio di Creepshow ha avuto più minuti visti in streaming nel primo weekend (Settembre 26-29) di ogni altro titolo della storia del servizio streaming, quasi pari ai minuti dei primi tre titoli messi insieme (Hell House LLC III: Lake of Fire, Mandy e Summer of 84). La prima settimana la serie antologica horror ha segnato anche il record per i minuti totali visti in streaming sul servizio e sta attirando nuovi utenti sulla piattaforma.

Creepshow vede nel cast le star David Arquette, Adrienne Barbeau, Tobin Bell, Big Boi, Jeffrey Combs, Kid Cudi, Bruce Davison, Giancarlo Esposito, Dana Gould, Tricia Helfer e DJ Qualls. Il produttore e creatore di The Walking Dead Greg Nicotero dirige, produce e funge da showrunner per la serie tv basata su Creepshow, film a episodi del 1982 scritto da Stephen King e diretto da George A. Romero.