Creepshow: Greg Nicotero dirigerà la serie tv ispirata ai racconti di Stephen King

Il produttore esecutivo di The Walking Dead Greg Nicotero dirigerà un adattamento del racconto breve di Stephen King del 1973 Materia grigia (Gray Matter) per la serie tv horror antologica Creepshow. Lo show si baserà su Creepshow, film a episodi del 1982 scritto da Stephen King e diretto da George A. Romero.

Creepshow avrà la sua premiere sul servizio streaming Shudder a fine anno. L'adattamento vedrà nel cast Giancarlo Esposito, Tobin Bell e Adrienne Barbeau, apparsa nel film del 1982. La sceneggiatura sarà firmata da Byron Willinger e Philip de Blasi.

In Gray Matter, Doc e Chief, due perdigiorno che vivono in una cittadina di provincia, affrontano una tempesta per far visita a Richie, padre single alcolizzato, dopo aver incontrato l'inquietante figlio all'emporio locale.

"Mi sono sentita emozionata quando Greg mi ha chiesto di unirmi ancora una volta al mondo di Creepshow" ha confessato Adrienne Barbeau.

"Mi sento in buona compagnia a dirigere una storia scritta da Stephen King, mi è sembrata un'ottima opportunità" ha commentato Greg Nicotero, che ha all'attivo la regia di molti episodi di The Walking Dead. "Tra Salem's Lot, Pet Sematary e L'ombra dello scorpione, ho sempre trovato le sue storie ricche di personaggi reali, a cui è facile relazionarsi, costretti in situazioni soprannaturali che vanno oltre il loro controllo."

Al momento sono numerosi gli adattamenti di Stephen King in arrivo per il cinema e per la televisione, tra i più attesi il classico Pet Sematary, che avrà la sua anteprima italiana a Napoli Comicon il 25 aprile.

