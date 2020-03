The Walking Dead: Norman Reedus apre un negozio di beni di prima necessità

Norman Reedus e Greg Nicotero, star e produttore di The Walking Dead, hanno trasformato il proprio ristorante in un negozio di beni di prima necessità.

Norman Reedus e Greg Nicotero, star e produttore di The Walking Dead, hanno trasformato le attività del proprio ristorante durante l'emergenza Coronavirus offrendo la possibilità di ordinare beni di prima necessità, come i quasi introvabili rotoli di carta igienica o i disinfettanti.

I due amici e colleghi hanno infatti deciso, come hanno raccontato a FOX 5, di sostenere la comunità di Senoia, in Georgia, che è diventata negli ultimi dieci anni la 'casa' del cast e della troupe.

Il ristorante Nic & Norman's è stato così convertito in un pop-up store e, grazie agli ordini effettuati online, permette di aiutare i cittadini e i dipendenti che, in caso di chiusura, potrebbero rischiare di perdere il lavoro.

Greg Nicotero ha dichiarato: "Senoia ha fatto molto per The Walking Dead e siamo felici di sostenere la comunità con il nostro piccolo negozio". Norman Reedus ha proseguito: "Si tratta di un modo per mantenere al lavoro il nostro staff e fare del bene alla città che è sempre stata buona nei nostri confronti".

Scott Tigchelaar, co-proprietario di Nic & Norman's, ha spiegato: "Abbiamo la carta igienica. Abbiamo il disinfettante per le mani. Abbiamo alimenti secchi e verdure. Abbiamo tutte quelle cose che attualmente non si riescono a trovare nella maggior parte dei supermercati".

L'interprete di Daryl ha ribadito: "Volevamo ricambiare quanto ricevuto nel corso degli anni e spero che tutti rimangano al sicuro e si occupino uno dell'altro. Speriamo che la nostra attività aiuti le persone".

Nicotero ha invece voluto rivolgere un messaggio agli abitanti della Georgia: "Tenete duro. Rimanete al sicuro e ci vedremo presto". Le riprese dell'undicesima stagione di The Walking Dead sono state infatti rimandate in attesa che l'emergenza sanitaria sia sotto controllo.

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Sysco Foods che si occupa di rifornire ristoranti e locali e attualmente, con le attività ferme, si ritrova ad avere molti beni di prima necessità e cibo che rischierebbero di rimanere invenduti.

Dopo l'ordine effettuato online i clienti ricevono un orario previsto per la consegna e i dipendenti portano i sacchetti della spesa alle macchine dei loro clienti fuori dal ristorante.