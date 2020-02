Creed III: scelto lo sceneggiatore del sequel

Creed III ha finalmente uno sceneggiatore che si occuperà del sequel dedicato alla storia del figlio di Apollo Creed, ruolo affidato a Michael B. Jordan: Zach Baylin.

Per ora il nuovo capitolo della storia non ha ancora una data di uscita prevista e bisognerà attendere che i protagonisti si liberino dagli impegni cinematografici già presi.

Creed III sarà quindi scritto da Zach Baylin, già al lavoro sul film dedicato alla storia del padre di Serena e Venus Williams, King Richard, con star Will Smith.

I lungometraggi di Creed - Nato per combattere hanno come protagonista l'attore Michael B. Jordan nel ruolo di Adonis Creed e per ora non c'è un regista coinvolto nel progetto.

A occuparsi del lavoro dietro la macchina da presa potrebbe essere proprio la star di Black Panther a cui sarebbe stato offerto l'incarico. Il produttore Irwin Winkler aveva infatti dichiarato: "Ho promesso a Michael B. Jordan che avrebbe avuto la sua possibilità di dirigere Creed III. Un anno fa parlando con lui gli ho offerto l'opportunità non solo di esserne il protagonista, ma anche di dirigerlo".

Nel cast del film ritornerà anche Tessa Thompson che ha il ruolo di Bianca.