Creed 3: Michael B. Jordan sferra un destro nel nuovo poster

Arriverà nelle sale a marzo Creed 3, nuovo capitolo del franchise con protagonista Michael B. Jordan nei panni del pugile figlio di Apollo Creed. Nata come uno spinoff di Rocky, la saga è pronta a camminare sulle proprie gambe e, a detta dell'attore, il nuovo film rappresenterà l'inizio di una nuova era.

In rete è stato diffuso un nuovo poster del film che mostra Adonis Creed sferrare un destro ben assestato e prepararsi alla battaglia più dura della sua vita. In questo terzo capitolo della saga troviamo Adonis coinvolto in un incontro piuttosto teso con un suo amico d'infanzia, Damian Anderson, uscito dal carcere dopo 18 anni. Questo vecchio legame identifica una storia del tutto diversa da quella dei film precedenti, in cui il nostro protagonista ha sempre affrontato persone estranee alla sua vita. Questa volta la vera sfida si annida nel passato del giovane, in uno scontro che porterà alla luce ricordi e incertezze sepolte nel profondo.

Creed III sarà il primo titolo della saga di Rocky a non mostrare Sylvester Stallone nei panni del leggendario pugile. L'interprete di Rocky Balboa è comunque coinvolto in veste di produttore. Il film si divide tra azione a dramma e affronta il tema della boxe con intimità e la descrive in tutte le sue coinvolgenti e struggenti sfumature.

Completano il cast: Tessa Thompson, Jonathan Majors, Selenis Leyva, Phylicia Rashad. I precedenti film hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019.