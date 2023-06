Creed 3, il film di Michael B. Jordan sarà disponibile in streaming da domani, solo su Prime Video

Creed 3, il film del 2022 diretto da Michael B. Jordan, sarà disponibile in tutto il mondo in streaming su Prime Video da domani 9 giugno.

Creed 3 della MGM, di Chartoff-Winkler Productions, Proximity Media e Outlier Society, sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire da domani 9 giugno in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Dopo l'uscita nelle sale cinematografiche globali, Creed III diretto, interpretato e prodotto da Michael B. Jordan è l'ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

Creed III: Jonathan Majors durante una scena

Al suo debutto il 3 marzo, Creed III ha segnato un record al botteghino con un incasso di 58,6 milioni di dollari, oltre a diventare il più alto debutto di sempre negli Stati Uniti per un film che tratta tematiche sportive, ed è attualmente a 275 milioni di dollari nel box office mondiale. Il film è stato apprezzato da pubblico e critica, e su Rotten Tomatoes è stato certificato Fresh con l'89% di valutazioni positive, con un gradimento di livello A- sul portale CinemaScore.

La pellicola racconta di Adonis Creed (Michael B. Jordan) che, dopo aver dominato nel mondo del pugilato, ha raggiunto grandi risultati sia nella sua carriera che nel privato. Quando un suo ex amico d'infanzia ed ex prodigio della boxe Damian Anderson (Jonathan Majors) esce di prigione, dopo aver scontato una lunga condanna, Donnie si ritrova faccia a faccia sul ring con lui che è desideroso di dimostrare che merita un posto sul ring. Il confronto tra ex amici è più di una semplice lotta. Per pareggiare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un combattente che non ha nulla da perdere.

Creed III: Michael B. Jordan e Tessa Thompson in una foto

Il terzo capitolo del franchise di successo è il debutto alla regia di Jordan ed è interpretato da Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu e Phylicia Rashad. Keenan Coogler & Zach Baylin hanno scritto la sceneggiatura, basata su una storia di Ryan Coogler e Keenan Coogler & Baylin. Creed 3 è prodotto da Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman e Sylvester Stallone.