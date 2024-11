Creature Commandos, previsto il debutto nel DC Universe di questo grandissimo supereroe?

Creature Commandos, la serie animata destinata ad un pubblico adulto di James Gunn, debutterà sul servizio di streaming Max il 5 dicembre ma intanto in rete sono già comparsi alcuni potenziali spoiler sulla serie.

Sebbene molti dettagli della trama siano ancora vaghi o non particolarmente rivelatori, pare sia trapelata un'informazione importante, quindi l'avviso è di non continuare a leggere l'articolo se non volete rovinarvi la sorpresa nel corso della visione della serie.

A quanto pare, Creature Commandos vedrà il debutto di Batman nel DCU... ma solo nella forma di una silhouette! Secondo quanto riferito, l'ombra del Cavaliere Oscuro si vedrà a un certo punto, ma poiché non parla mai, ovviamente non è stato scelto un doppiatore per il ruolo (e quindi il suo interprete in live-action che in questo universo condiviso sarà lo stesso).

Cosa dobbiamo aspettarci dal DCU

Tuttavia, la prima apparizione del Cavaliere Oscuro in questo universo condiviso è un evento piuttosto importante, e la scena in questione potrebbe darci un'idea di cosa aspettarci dall'eventuale debutto in live-action dell'iconico eroe.

Creature Commandos, Frank Grillo: "In questo caso il divieto ai minori è meritato"

Creature Commandos sarà il primo progetto realizzato sotto l'effige del DCU prima del Superman di Gunn previsto per il prossimo anno, ed è stato confermato che alcuni personaggi dello show appariranno in live-action. Resta da vedere quali membri di questa squadra improvvisata di mostri passeranno al grande schermo, ma le foto del set hanno già rivelato che Frank Grillo tornerà nel ruolo di Rick Flag Sr.

La serie vedrà anche la partecipazione di Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic e di Indira Varma in quello della Sposa, con Zoe Chaois nel ruolo di Nina Mazursky, Alan Tudyk in quello del Dr. Phosphorus, David Harbour in quello di Eric Frankenstein, Sean Gunn in quello di G.I. Robot e Steve Agee che riprenderà il suo ruolo di Peacemaker nel ruolo di John Economos.