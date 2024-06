Creature Commandos: James Gunn svela esattamente quando è ambientata la serie del DCU

James Gunn ha condiviso nuovi dettaglio di Creature Commandos, primo progetto del DC Universe a debuttare da quando lui e Peter Safran hanno preso le redini dei DC Studios.

Gunn ha introdotto la presentazione della serie animata tramite un videomessaggio al Festival dell'Animazione di Annecy, spiegando di non aver potuto partecipare a causa dei suoi impegni ad Atlanta per le riprese di Superman.

Prodotta dai DC Studios e dalla Warner Bros. Animation, Creature Commandos è incentrata su un gruppo di mostri disordinati guidati da Amanda Waller (doppiata da Viola Davis) e debutterà su Max a dicembre. Gunn ha rivelato, tra le altre cose, maggiori dettagli sulla trama e sull'ambientazione del progetto.

Viola Davis è Amanda Waller

Creature Commandos sarà fondamentale per il DCU

"Sarà una pietra miliare dell'eredità che ci è stata affidata ai DC Studios e giocherà un ruolo cruciale nella visione della nostra narrazione futura", ha anticipato Gunn alla folla a proposito dello show.

"Da quando abbiamo preso le redini, il nostro vero obiettivo è stato quello di allineare i film, la TV, l'animazione e i giochi della DC sotto un'unica bandiera e di portare un senso di unità e coerenza nel DCU nel suo complesso. Questo ci permette di creare una gamma di prodotti diversi e avvincenti e di offrire grandi esperienze di intrattenimento autonome su ogni supporto, pur facendo parte di una storia più grande che stiamo raccontando all'interno del nostro DCU ora unito".

Gunn ha proseguito: "Ciò significa, in termini pratici, che i nostri personaggi possono entrare e uscire dal mondo dell'animazione o saltare in un gioco o sul grande schermo, ma rimarranno sempre coerenti: stesso personaggio, stessa storia, stesso attore".

Idris Elba e Viola Davis in The Suicide Squad

Quando sarà ambientata Creature Commandos?

"La nuova serie riprenderà direttamente dopo il finale della prima stagione di Peacemaker, che lasciava la Waller con le mani legate dal punto di vista operativo, il che significa che non è più in grado di farla franca mettendo in gioco vite umane per portare a termine le sue missioni clandestine e moralmente discutibili", ha condiviso il regista nel suo video. "Stavolta, recluterà una banda di disadattati, non diversamente dalla Suicide Squad e dai personaggi di Peacemaker".

Il regista ha quindi sottolineato che Viola Davis riprenderà il ruolo di Amanda Waller dopo aver già interpretato il personaggio in progetti live-action tra cui i film di Suicide Squad e la serie Peacemaker.

Infine, Gunn ha rimarcato che ciò che renderà diversi i protagonisti di questo show è che "sono veri e propri mostri, e non vedo l'ora di farveli conoscere. Creare questa serie è stata una delle gioie assolute della mia vita".