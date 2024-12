Creature Commandos ha già ucciso Superman nel DCU? Il nuovo trailer fa preoccupare i fan

La morte di Superman è una delle storie più emblematicge della DC Comics. È stata adattata sia in live-action (in Batman v Superman: Dawn of Justice e più recentemente in Superman & Lois), in animazione (Superman: Doomsday e le due parti Death of Superman e Reign of the Supermen) e nei videogiochi (The Death and Return of Superman).

Ma Creature Commandos - debutto del nuovo DC Universe inaugurato dal co-capo dei DC Studios e creatore della serie James Gunn - potrebbe segnare la prima volta che l'Uomo d'Acciaio viene ucciso prima ancora della sua prima apparizione ufficiale.

Mentre il Superman di David Corenswet non arriverà nei cinema prima della prossima estate, il nuovo trailer di Creature Commandos, proiettato dopo la première della serie avvenuta ieri sulla piattaforma Max, ha rivelato il nuovo Superman del DCU in maniera alquanto sorprendente e scioccante. Attenzione, seguono spoiler sulla serie DCU.

Il Superman di questa nuova serie animata viene mostrato coperto di sangue e con quelli che sembrano essere i cadaveri di Mister Terrific e Starfire, il Teen Titan di Tamaran, impalati su dei pali. Ai loro piedi giacciono anche i resti di Peacemaker su un campo di battaglia fatto di ossa.

Creature Commandos: James Gunn svela esattamente quando è ambientata la serie del DCU

Si tratta di una visione di un futuro apocalittico evocata dalla maga amazzone Circe (doppiata da Anya Chalotra), che sostiene di essere la legittima erede al trono di Themyscira, la mitica isola-nazione tutta al femminile dove è nata Wonder Woman.

In un'anticipazione delle settimane a venire, si vede Circe inseguire la principessa Ilana Rostovic (Maria Bakalova), erede apparente del Pokolistan, territorio ricco di petrolio. La strega, ricoperta di sangue, a un certo punto dice ai Creature Commandos: "Non capite cosa avete fatto. Avete condannato il mondo!".