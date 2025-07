La creatrice di Inuyasha e Ranma1/2 torna con un nuovo anime tratto da una sua opera, Mao

Il manga Mao di Rumiko Takahashi, creatrice di capisaldi come Inuyasha e Ranma 1/2, riceverà un adattamento anime nella primavera 2026. Lo realizzerà lo studio Sunrise con parte dello storico staff di Inuyasha. Un'avventura soprannaturale tra epoche e misteri, con un'estetica dark fantasy e un cast tecnico che promette fedeltà e stile all'inconfondibile penna della mangaka.

Rumiko Takahashi torna con una nuova opera

A oltre quarant'anni dal suo debutto, Rumiko Takahashi continua a muoversi tra generi, epoche e reincarnazioni narrative con la leggerezza di chi ha plasmato l'immaginario collettivo. Dopo aver creato icone come Ranma 1/2, Urusei Yatsura e Inuyasha, l'autrice prepara ora il terreno per l'adattamento animato di Mao, il suo manga dark fantasy più recente, iniziato nel 2019. La notizia è stata confermata dagli account ufficiali X (ex-Twitter) della stessa Takahashi e del progetto anime, che hanno annunciato l'arrivo della serie nella primavera del 2026. Il colpo di scena? Alla regia e all'animazione torna lo Studio Sunrise, lo stesso dietro Inuyasha, accompagnato da un team tecnico composto da veterani delle sue precedenti trasposizioni.

A dirigere la serie sarà Teruo Sato, già regista di Yashahime: Princess Half-Demon. La scrittura è affidata a Yuko Kakihara, che ha firmato anche il revival 2022 di Urusei Yatsura, mentre il character design e la direzione dell'animazione sono nelle mani esperte di Yoshihito Hishinuma (Inuyasha). Completano lo staff artisti del calibro di Hiroshi Katō e Izumi Hoki come art director, e Hiromi Kikuta (Haikyuu!!, Given) al sound design. Un dream team che non sembra voler solo adattare, ma esaltare.

La storia di Mao si muove come una nebbia tra passato e presente, trascinando la protagonista Nanoka Kiba, liceale moderna, in un'epoca remota: il Giappone dell'era Taisho. Sfuggita alla morte anni prima in circostanze oscure, la ragazza viene trasportata attraverso un portale in un tempo dove incontra Mao, un esorcista dal passato enigmatico, impegnato a dare la caccia a una creatura mortale chiamata byōki. Mentre i due si addentrano nei pericoli del mondo soprannaturale, i frammenti di memoria e destino iniziano a combaciare, rivelando connessioni profonde e inaspettate tra la vita di Nanoka e la missione di Mao.

L'adattamento arriva in un momento propizio: la seconda stagione del remake di Ranma 1/2 è attesa per l'ottobre 2025, creando un ponte ideale verso il debutto di Mao nei mesi successivi. Dopo sei adattamenti anime in oltre tre decenni di carriera, Takahashi non sembra affatto intenzionata a rallentare. Al contrario, continua a raccontarci storie dove il tempo si piega, l'identità si sdoppia e l'invisibile diventa spettacolo.