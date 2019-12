Creators: The Past, in esclusiva il trailer italiano e il poster del film

Creators: The Past è il kolossal fantasy e sci-fi made in Italy in arrivo nei cinema a marzo 2020, ecco in esclusiva il trailer italiano del film.

Creators: The Past, il film del quale vi presentiamo il trailer italiano in esclusiva, è il kolossal fantasy sci-fi made in Italy con un cast internazionale diretto da Piergiuseppe Zaia che arriverà nei cinema a marzo 2020.

La trama di Creators: The Past si sviluppa alla fine dell'anno 2012 quando un imponente allineamento galattico si sta realizzando ed i suoi effetti influenzeranno ogni forma di vita nel cosmo. Otto Dei governano e dirigono l'universo: sono i Creators. In un'epoca lontana, essi forgiarono uno strumento che avrebbe custodito il sapere divino della creazione: la Lens; otto Lens per otto Creatori. Ognuno di loro diede vita al suo pianeta racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza all'interno della Lens stessa. A distanza di anni alcuni pianeti e le loro creature cominciarono ad uscire dal disegno divino a cui erano predestinati. Il Concilio Galattico si riunisce per decidere le sorti dei cieli ma serve il potere di tutte le Lens per governare l'Universo e le sue leggi. Il nostro pianeta sta andando alla deriva e il Reggente della Terra, preoccupato per il destino delle sue creature, non si presenta all'appello e nasconde la Lens nella dimensione umana. Questo scatenerà una corsa contro il tempo.

Creators - The Past: un'immagine promozionale

Creators: The Past diretto da Piergiuseppe Zaia vanta un cast internazionale tra cui spiccano William Shatner, Gérard Depardieu, Bruce Payne e Marc Fiorini a cui si affiancano Eleonora Fani, Jennifer Mischiati, Pellek, Pete Antico, Sebastien Foucan, Daniel McVicar, Ksenia Prohaska ed Elisabetta Corainivanta.

Il film è un progetto che si espande in un vero e proprio universo composto da tre elementi: l'omonimo film nato dall'estro creativo di Piergiuseppe Zaia e che arriverà in sala a marzo 2020 come primo capitolo di una trilogia; il libro "Creators: The Past... la storia vera" scritto dalla sceneggiatrice, direttrice di produzione e attrice Eleonora Fani insieme a Graziella Mizzani Corio, e da una colonna sonora di grande impatto a cui hanno collaborato voci internazionali. Elementi sinergici che collaborano all'unisono per esprimere tutte le potenzialità di un progetto a lungo termine che porterà alla realizzazione del più grande universo Fantasy mai prodotto in Italia.

Una sfida tutta italiana non solo per quanto riguarda molte delle scene girate tra il Biellese e la Valle d'Aosta, ma anche per quanto riguarda la realizzazione degli incredibili effetti speciali: parte della post-produzione è avvenuta presso gli studios della Fotokem a Burbank (Los Angeles) sotto la supervisione dell'italiano Walter Volpatto, colorist di Star Wars: Gli ultimi Jedi, Interstellar e di altri importanti titoli del cinema hollywoodiano. Il film è stato girato in green screen e in 5K, ed è provvisto di Dolby Atmos curato dalla Blautöne.