Creators: The Past, svelata la data di uscita del kolossal fantascientifico made in Italy

Artuniverse in collaborazione con 30 Holding è lieta di annunciare la data di uscita del kolossal Sci-Fi made in Italy Creators: The Past: il film arriverà finalmente nei cinema italiani a partire dall'8 ottobre 2020.

Creators: The Past, un primo piano di William Shatner

Una scelta, quella di approdare direttamente in sala dopo i difficili mesi vissuti dal comparto cinematografico a causa dell'emergenza sanitaria, fortemente voluta dalla casa di produzione e distribuzione del film e attraverso la quale vuole dare un chiaro segnale di sostegno e supporto alle sale cinematografiche e agli esercenti che hanno deciso fin da subito di credere in un film tutto italiano ma dal respiro decisamente internazionale come Creators: The Past, un film che può essere fruito al meglio solo in una sala cinematografica.

Creators: The Past, una scena del film

Nel cast di Creators: The Past spiccano infatti talenti del calibro di William Shatner, Gérard Depardieu, Bruce Payne e altri importanti nomi del panorama cinematografico internazionale. Il doppiaggio vanta le più grandi voci italiane del cinema hollywoodiano quali: Giancarlo Giannini, Luca Ward, Maria Pia Di Meo, Mario Cordova ed altri.

Creators: The Past, lungometraggio già vincitore di 28 Awards e nato dall'estro creativo di Piergiuseppe Zaia, è il primo capitolo di una trilogia a cui si affianca l'omonimo romanzo, scritto dalla sceneggiatrice e attrice Eleonora Fani insieme a Gea Mizzani Corio. Oltre alle musiche originali di grande atmosfera, il film è arricchito da una colonna sonora, edita da Universal Music Publishing Ricordi Srl/Studio Lead Srl, in Dolby Atmos di grande impatto epico sinfonico che vanta ben 75 temi originali, scritti dal compositore e regista Piergiuseppe Zaia con la presenza di eccellenti voci tra cui il giovane talento kazako Dimash Qudaibergen, considerato in tutto il mondo una delle voci più belle del pianeta, e il soprano italiana Adriana Damato.

Questa la sinossi di Creators: The Past: Un imponente allineamento galattico si sta realizzando ed i suoi effetti influenzeranno ogni forma di vita nel cosmo. Otto Dei governano e dirigono l'universo: sono i Creators. In un'epoca lontana, essi forgiarono uno strumento che avrebbe custodito il sapere divino della creazione: la Lens; otto Lens per otto Creatori. Ognuno di loro diede vita ad un sistema stellare, racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza all'interno della Lens stessa. A distanza di anni alcuni pianeti e le loro creature cominciarono ad uscire dal disegno divino a cui erano predestinati. Ora è tempo per il Concilio Galattico di riunirsi e decidere le sorti dei cieli ma serve il potere di tutte le Lens per governare l'universo e le sue leggi. Il nostro pianeta sta andando alla deriva e il Reggente della Terra non volendosi conformare agli obiettivi del Concilio non si presenta all'appello e nasconde la Lens nella dimensione umana. Questo scatenerà una corsa contro il tempo in una battaglia galattica all'ultimo sangue tra chi auspica il ritorno all'ordine stabilito dai Creators e chi, invece, vuole costituire un ordine nuovo.