Crazy & Rich: le riprese del sequel si svolgeranno in Cina

Crazy & Rich è stato uno dei successi dell'anno e i produttori della commedia stanno già iniziando a progettare il sequel, scegliendo probabilmente Shangai come location per le riprese.

Il progetto continuerà a raccontare la storia scritta da Kevin Kwan nei suoi romanzi e gli eventi al centro della trama dovrebbero essere ambientati due anni dopo il primo capitolo.

John Penotti, nel team della produzione, ha spiegato: "Abbiamo certamente provato a rendere il primo film una co-produzione tra Stati Uniti e Cina, ma come casa di produzione non siamo particolarmente bravi a realizzare co-produzioni".

La commedia, che non ha ancora debuttato nei cinema cinesi, ha incassato fino a questo momento ben 232 milioni di dollari in tutto il mondo. Adele Lim, che ha firmato la sceneggiatura del film, ha spiegato: "Non ho idea se il film sarà un successo in Cina. Abbiamo cercato di renderlo vero per quanto riguarda la nostra cultura. Sapevamo che non avremmo potuto rendere ogni persona di origine asiatica felice, non possiamo rendere felice ogni cinese".

Crazy & Rich verrà quindi distribuito in Cina dal 30 novembre, senza alcuna modifica o taglio richiesti dalla censura, nonostante alcune iniziali perplessità da parte di chi deve dare il via libera alla visione nella nazione asiatica.

Il sequel dovrebbe essere nuovamente diretto dal regista Jon M. Chu.