Coyote vs Acme potrebbe arrivare nei cinema: Warner Bros mette in vendita il film

Coyote vs. Acme, il film con star Will Forte e John Cena, è stato messo in vendita da Warner Bros e finalmente potrebbe arrivare sugli schermi.

Ketchup Entertainment di Gareth West sta negoziando l'acquisizione, per un prezzo di circa 50 milioni di dollari, del progetto che unisce animazione e riprese live-action.

Il possibile futuro di Coyote vs. Acme

L'accordo non è stato ancora raggiunto e, nonostante non ci sia ancora nulla di certo, le fonti di Deadline sostengono che ci si stia muovendo verso la direzione giusta. Il progetto potrebbe forse arrivare nelle sale nel 2026.

Ketchup, in precedenza, ha distribuito film come Goodrich, Hellboy: The Crooked Man, Hypnotic con star Ben Affleck, e Memory diretto da Michel Franco e con protagonista Jessica Chastain.

Due anni fa Warner Bros ha cancellato la distribuzione di Coyote vs. Acme a causa di alcuni tagli economici necessari tra le fila dello studio. All'inizio del 2024, lo studio aveva cercato di vendere il film a un costo di 70 milioni di dollari per coprire i costi di produzione, senza tuttavia ricevere offerte.

Cosa racconta il film

Coyote vs. Acme era stato diretto da David Green e scritto da Samy Burch, James Gunn e Jeremy Slater, basandosi sui personaggi dei Looney Tunes e ispirandosi all'articolo scritto da Ian Frazier per il New Yorker. Nel cast c'erano Will Forte, John Cena e Lana Condor.

Al centro della trama del lungometraggio, realizzato con tecniche ibride, c'era Willy e il Coyote che, dopo i numerosi tentativi falliti di catturare Beep Beep usando gli strumenti ACME senza successo, decide di assumere un avvocato per fare causa ad ACME Corporation per i difetti dei loro prodotti.

Il legale che si occupa del caso, interpretato da Forte, si ritrova a scontrarsi con il suo ex capo, ruolo affidato a John Cena, ma la sua amicizia con Willy alimenta la sua determinazione nel tentare di vincere.