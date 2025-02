Coyote Vs Acme, riusciremo a vedere il film prima o poi? Un attore riaccende le speranze

Finalmente un primo aggiornamento positivo in merito al film, che era stato precedentemente accantonato da Warner per motivi fiscali

Le possibilità che Coyote vs. Acme esca nelle sale o in digitale sono tornate di nuovo al centro dell'attenzione grazie ai commenti rilasciati da un veterano dei Looney Tunes.

Il film, interpretato da Will Forte e John Cena, è una legal-comedy che mescola live-action e animazione, seguendo l'iconico personaggio dei Looney Tunes Willy il Coyote che fa causa ai produttori dei prodotti che gli si ritorcono contro mentre cerca di catturare Beep Beep.

Tuttavia, l'uscita prevista per il 2023 è stata cancellata, in modo che la Warner Bros. Discovery potesse richiederne la detrazione dalle tasse. A ciò ha fatto seguito una "proiezione funebre" finale con il cast e la troupe.

I personaggi dei Looney Tunes

Coyote vs. Acme uscirà se il prossimo film dei Looney Tunes avrà successo?

Eric Bauza (che ha doppiato diversi personaggi dei Looney Tunes nel film) ha avuto modo di parlare della faccenda mentre si trovava sul red carpet dei Writers Guild of America Awards. L'attore e doppiatore ha riacceso le sperane dei fan, affermando che il film potrebbe finalmente uscire se il prossimo The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie dovesse incassare un sacco di soldi quando debutterà nelle sale il 14 marzo.

"Questa è la domanda dell'anno, e siamo solo a febbraio! Io dico di sì. Se questo film, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie - che uscirà il 14 marzo nelle sale di tutto il mondo - farà un sacco di soldi, allora potremmo vedere Coyote Vs. Acme. Sono successe cose più strane! E se non lo vedremo, metterò quel film sotto il sedile di tutti come DVD. No, sto scherzando. Stavo solo scherzando, David Zaslav. Non l'hai visto qui!".

Vari commenti riguardanti la potenziale distribuzione del film cancellato sono emersi più volte da quando è stato accantonato, quindi questo aggiornamento da parte della star di Coyote vs. Acme potrebbe potenzialmente essere un passo molto positivo nella giusta direzione.